Межбанк: противостояние курсовых интересов продолжится

В среду на валютном рынке противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжится и это будет отражаться на поведении всех участников торгов.
С одной стороны – пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. По факту, чиновники закрыли практически все заявки инвесторов и привлекли в бюджет 5,96 млрд гривен. Неплохая, хотя и не рекордная сумма. На оплату облигаций понадобится гривна и это простимулирует определенные продажи валюты частью инвесторов, но это не будут значительные суммы.
Основными мотиваторами для рынка все же будут хозяйственная деятельность компаний перед завершением мая и получение экспортерами основных сумм возмещений НДС. Они начали уже получать подобные средства от государства и это сокращает предложение валюты на межбанке. Именно эти факторы вчера и спровоцировали некоторый рост котировок до уровня 27,485/27,505 гривен за доллар.
С другой стороны – нужно учитывать, что в понедельник 31 мая в США выходной – День поминовения. Расчеты по доллару в Украине в этот день будут проходить на ТОМе, что не очень интересно местным игрокам. Поэтому у покупателей доллара остается не так много времени для закрытия своих расчетов в американской валюте в мае. И они будут спешить закрыть эти сделки.По нашим прогнозам объемы операций на торгах в среду будет находиться в пределах $110-120 млн при совершении до 430-540 сделок. Полная зависимость курсового тренда от поведения и задач крупнейших игроков сохранится.
Котировки межбанка, по расчетам 26 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,40 – 27,65 грн, евро — коридор 33,45 – 33,80 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,52 / 27,54
евро – 33,69 / 33,71
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