Как подтверждают трудовой стаж — объяснение ПФ

Пенсионный фонд предоставил рекомендации по подтверждению трудового стажа.
Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.
Если в трудовой книжке отсутствуют записи о периодах работы до 01.01.2004 или есть исправления или неточные записи – трудовой стаж можно подтвердить документами.
Трудовой стаж можно подтвердить следующими документами:
Если такие документы отсутствуют, принимаются членские билеты профсоюзов. При этом периоды работы подтверждаются только за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.
Для подтверждения стажа необходимо обратиться:
Период обучения в высших учебных, профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается: дипломами; удостоверениями; свидетельствами; справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах учебы и сведения о продолжительности обучения при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.
Период военной службы подтверждается:
- военными билетами;
- справками, выданными военными комиссариатами, воинскими частями и учреждениями системы Минобороны, Госграницы, Главного управления командующего Национальной гвардией, Управления охраны высших должностных лиц Украины, органов управления других военных формирований, образуемых Верховным Советом Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки;
- справками архивных и военно-лечебных учреждений.
Военная служба в составе действующей армии, в период боевых действий, в том числе во время выполнения интернационального долга, засчитывается в трудовой стражу на основании справок военных комиссариатов, выдаваемых в порядке, определяемом Министерством обороны Украины.
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