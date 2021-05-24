Как подтверждают трудовой стаж — объяснение ПФ

Пенсионный фонд предоставил рекомендации по подтверждению трудового стажа.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Если в трудовой книжке отсутствуют записи о периодах работы до 01.01.2004 или есть исправления или неточные записи – трудовой стаж можно подтвердить документами.

Трудовой стаж можно подтвердить следующими документами:

справками со ссылками на соответствующие приказы о приеме на работу и увольнении с работы;

лицевыми счетами и сведениями о начислении заработной платы (справками указанного образца по Порядку подачи и оформления документов и копиям архивных документов);

удостоверениями, характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками об их выполнении и иными документами, содержащими сведения о периодах работы.

Если такие документы отсутствуют, принимаются членские билеты профсоюзов. При этом периоды работы подтверждаются только за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.

Для подтверждения стажа необходимо обратиться:

на предприятие (или к правопреемнику), где человек работал;

если предприятие прекратило деятельность, то в архивное учреждение в той местности, где человек работал;

в органы Пенсионного фонда, при условии предоставления информации о местах нахождения предприятия/учреждения, в которое необходимо направить запрос и копий документов лица, которое нуждается в помощи.

Период обучения в высших учебных, профессиональных учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждается: дипломами; удостоверениями; свидетельствами; справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах учебы и сведения о продолжительности обучения при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.

Период военной службы подтверждается:

- военными билетами;

- справками, выданными военными комиссариатами, воинскими частями и учреждениями системы Минобороны, Госграницы, Главного управления командующего Национальной гвардией, Управления охраны высших должностных лиц Украины, органов управления других военных формирований, образуемых Верховным Советом Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки;

- справками архивных и военно-лечебных учреждений.

Военная служба в составе действующей армии, в период боевых действий, в том числе во время выполнения интернационального долга, засчитывается в трудовой стражу на основании справок военных комиссариатов, выдаваемых в порядке, определяемом Министерством обороны Украины.

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