Китайская Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android

Китайская компания Huawei 2 июня 2021 года запустит собственную операционную систему Harmony.
Из-за санкций США Google запретили оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов компании, сообщает Reuters.
Предполагается, что использование собственной операционной системы позволит Huawei стать независимой от Android, разработки Google.
Известно, что вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.
В то же время отмечается, что представление новой HarmonyOS только частично сможет смягчить последствия санкций 2019 года, лишивших Huawei доступа к американским технологиям.
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