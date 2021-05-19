0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Укравтодор вводит единую систему управления состоянием дорог

Укравтодор вводит единую систему управления состоянием дорог

Укравтодор вводит единую систему управления состоянием дорог E-ROAD — интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства.

Об этом Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») сообщает на странице в Facebook.

«Наша цель — обеспечить фундамент для принятия руководящих решений на основе данных, data-based policies. За планами и стратегиями должна стоять наука. Для этого была разработана единая система управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов. Она содержит интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства», — сказано в сообщении.

E-ROAD сопровождает все этапы восстановления и содержания автодорог или искусственных сооружений: от планирования и разработки проекта до ремонта или строительства.

Система позволяет в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между Службами автомобильных дорог в областях (САД) и подрядными организациями, а также между САД и Укравтодором.

Благодаря использованию оперативных и объективных данных в E-ROAD контроль за использованием средств, соблюдение сроков работ становится еще более жестким. Информация в системе обновляется ежедневно, благодаря чему оперативность принятия решений заказчиками работ растет.

Как было раньше? Контроль за ходом выполнения работ осуществлялся на основе прежде всего бумажной документации, что снижало скорость обработки данных. Обмен информацией по вертикали инспектор-САД-Укравтодор работал медленно.

Преимущества применения информационной системы E-ROAD:

  • автоматическая приоритезация проектов, оперативная обработка предложений от САД, возможность создания и сравнения «версий «плана финансирования;
  • инструмент для контроля за выполнением текущего среднего ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции;
  • отслеживание контрольных дат и физических показателей по основным видам работ, оперативно-финансового выполнения, объемов перечисленных средств подрядчику;
  • электронный реестр договоров с ведением выплат, актов в разрезе источников финансирования;
  • инструмент для контроля за строительством площадок Системы Взвешивания-в-движении (WIM);
  • механизм для визуального анализа текущей ситуации выполнения ремонтов и строительства с помощью Карты ремонтов и Карты сети автомобильных дорог Украины.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.