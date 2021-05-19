Укравтодор вводит единую систему управления состоянием дорог E-ROAD — интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства.

Об этом Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») сообщает на странице в Facebook.

«Наша цель — обеспечить фундамент для принятия руководящих решений на основе данных, data-based policies. За планами и стратегиями должна стоять наука. Для этого была разработана единая система управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов. Она содержит интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства», — сказано в сообщении.

E-ROAD сопровождает все этапы восстановления и содержания автодорог или искусственных сооружений: от планирования и разработки проекта до ремонта или строительства.

Система позволяет в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между Службами автомобильных дорог в областях (САД) и подрядными организациями, а также между САД и Укравтодором.

Благодаря использованию оперативных и объективных данных в E-ROAD контроль за использованием средств, соблюдение сроков работ становится еще более жестким. Информация в системе обновляется ежедневно, благодаря чему оперативность принятия решений заказчиками работ растет.

Как было раньше? Контроль за ходом выполнения работ осуществлялся на основе прежде всего бумажной документации, что снижало скорость обработки данных. Обмен информацией по вертикали инспектор-САД-Укравтодор работал медленно.

Преимущества применения информационной системы E-ROAD:

автоматическая приоритезация проектов, оперативная обработка предложений от САД , возможность создания и сравнения «версий «плана финансирования;

, возможность создания и сравнения «версий «плана финансирования; инструмент для контроля за выполнением текущего среднего ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции;

отслеживание контрольных дат и физических показателей по основным видам работ, оперативно-финансового выполнения, объемов перечисленных средств подрядчику;

электронный реестр договоров с ведением выплат, актов в разрезе источников финансирования;

инструмент для контроля за строительством площадок Системы Взвешивания-в-движении ( WIM );

); механизм для визуального анализа текущей ситуации выполнения ремонтов и строительства с помощью Карты ремонтов и Карты сети автомобильных дорог Украины.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.