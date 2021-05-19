0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки - Опендатабот

За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки - Опендатабот

За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки, в то время как в 2020-м — 849. По большинству из них решение в суде еще не принято.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генпрокуратуры.

В 2015 было зафиксировано лишь 290 дел о рейдерстве. С тех пор их количество увеличилось в 3 раза.

Классификация. Рейдерские захваты классифицируются по двум статьям уголовного кодекса:

  • ст. 205 — подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП;
  • и ст. 206 — противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом.

В суде чаще всего открываются дела по ст. 205 УК. Из 254 дел в 2021 году до суда дошло 101 дело.

Дела, связанные с противодействием хозяйственной деятельности и противоправным завладением имуществом, до суда почти не доходят. С начала года из 68 дел в суд не дошло ни одного.

“Дела о рейдерстве имеют свою процессуальную особенность и могут долго рассматриваться в суде. Некоторые судебные дела длятся годами, именно поэтому мы видим в статистике такой процент дел, в которых решение еще не принято”, — комментирует Федор Сафир, руководитель корпоративных продуктов Опендатабота.

Чтобы предупредить рейдерскую атаку, нужно следить за всеми регистрационными изменениями своей компании. Для этого добавьте Опендатабот в любимом мессенджере, введите код или название компании и подпишитесь на него.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.