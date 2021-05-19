За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки - Опендатабот

За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки, в то время как в 2020-м — 849. По большинству из них решение в суде еще не принято.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генпрокуратуры.

В 2015 было зафиксировано лишь 290 дел о рейдерстве. С тех пор их количество увеличилось в 3 раза.

Классификация. Рейдерские захваты классифицируются по двум статьям уголовного кодекса:

ст. 205 — подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП ;

и ст. 206 — противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом.

В суде чаще всего открываются дела по ст. 205 УК. Из 254 дел в 2021 году до суда дошло 101 дело.

Дела, связанные с противодействием хозяйственной деятельности и противоправным завладением имуществом, до суда почти не доходят. С начала года из 68 дел в суд не дошло ни одного.

“Дела о рейдерстве имеют свою процессуальную особенность и могут долго рассматриваться в суде. Некоторые судебные дела длятся годами, именно поэтому мы видим в статистике такой процент дел, в которых решение еще не принято”, — комментирует Федор Сафир, руководитель корпоративных продуктов Опендатабота.

Чтобы предупредить рейдерскую атаку, нужно следить за всеми регистрационными изменениями своей компании. Для этого добавьте Опендатабот в любимом мессенджере, введите код или название компании и подпишитесь на него.

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