За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки - Опендатабот

За 2021 год зафиксированы 322 новые рейдерские атаки, в то время как в 2020-м — 849. По большинству из них решение в суде еще не принято.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генпрокуратуры.
В 2015 было зафиксировано лишь 290 дел о рейдерстве. С тех пор их количество увеличилось в 3 раза.
Классификация. Рейдерские захваты классифицируются по двум статьям уголовного кодекса:
В суде чаще всего открываются дела по ст. 205 УК. Из 254 дел в 2021 году до суда дошло 101 дело.
Дела, связанные с противодействием хозяйственной деятельности и противоправным завладением имуществом, до суда почти не доходят. С начала года из 68 дел в суд не дошло ни одного.
“Дела о рейдерстве имеют свою процессуальную особенность и могут долго рассматриваться в суде. Некоторые судебные дела длятся годами, именно поэтому мы видим в статистике такой процент дел, в которых решение еще не принято”, — комментирует Федор Сафир, руководитель корпоративных продуктов Опендатабота.
Чтобы предупредить рейдерскую атаку, нужно следить за всеми регистрационными изменениями своей компании. Для этого добавьте Опендатабот в любимом мессенджере, введите код или название компании и подпишитесь на него.
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