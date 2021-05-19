В Киеве начальницу отдела банка подозревают в краже ₴450 тысяч

В Киеве начальнице отдела АО «Родовид Банк» сообщили о подозрении в краже из хранилища 450 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Начальница отдела денежного обращения и кассовых операций банка подозревается в присвоении денежных средств банковского учреждения (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
По материалам следствия, в феврале 2020 года начальница отдела, имея доступ к денежным средствам, которые хранились в хранилище банка, беспрепятственно проникла в него и изъяла 450 тыс. грн, которые присвоила.
Принимаются меры для возмещения убытков, нанесенных государственному банку, который находится в стадии ликвидации.
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