В Киеве начальницу отдела банка подозревают в краже ₴450 тысяч

В Киеве начальнице отдела АО «Родовид Банк» сообщили о подозрении в краже из хранилища 450 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Начальница отдела денежного обращения и кассовых операций банка подозревается в присвоении денежных средств банковского учреждения (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

По материалам следствия, в феврале 2020 года начальница отдела, имея доступ к денежным средствам, которые хранились в хранилище банка, беспрепятственно проникла в него и изъяла 450 тыс. грн, которые присвоила.

Принимаются меры для возмещения убытков, нанесенных государственному банку, который находится в стадии ликвидации.