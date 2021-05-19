АРМА за четыре месяца разыскало доли в уставных капиталах более чем на 2,4 миллиарда

За 4 месяца нынешнего года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), по обращениям правоохранителей разыскало доли в уставных капиталах компаний на сумму 2,41 млрд грн.
Об этом сообщает АРМА в Facebook.
Отмечается, что в течение января-апреля агентство обработало 1041 обращение относительно осуществления мероприятий по выявлению и розыску активов. В результате обработки указанных обращений выявлены и разысканы следующие активы: доли в уставных капиталах стоимостью 2,41 млрд гривен; денежные средства – 888,7 млн грн (в гривневом эквиваленте); 1034 земельных участка; 1099 объектов недвижимости (жилой и нежилой).
Инфографика: АРМА
Также агентство разыскало 21 единицу водного транспорта, 7 единиц автомобильного транспорта, 2 единицы авиатранспорта. Было выявлено финансовых обязательств на 871 тыс. грн.
Как сообщалось, за 4 месяца этого года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило почти 12 млн грн чистого дохода, что составляет около 80% от дохода за 2020 год.
В прошлом году АРМА передало в управление активы с общей оценочной стоимостью почти 2 млрд грн.
АРМА в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. Размер депозитного портфеля агентства в 2020 году составил 540 млн грн, начисления по ним – 53 млн грн.
По состоянию на 2020 год, в реестр арестованных активов внесено 2 888 записей.
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