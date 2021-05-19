Межбанк: валютный рынок во вторник оживился

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютный рынок во вторник оживился. И в конечном итоге торги прошли не столь позитивно для нацвалюты, как хотелось бы многим покупателям. Курс вырос. Доллар подорожал на 6,5 копеек – с утренних 27,42/27,44 до 27,485/27,5050 гривен, а евро на 8 копеек до 33,66/33,69 гривен к концу сессии.
Причин роста котировок несколько. Основные:
1). Сокращение предложения валюты со стороны экспортеров, которые стали получать суммы возмещений НДС и снизили объемы продажи валютной выручки.
2). Сработал психологический фактор. Несколько крупных операторов рынка активно скупали валюту под своих клиентов. Мелкие и средние финучреждения наблюдали за происходящим и “испугались” потенциального роста котировок. Они также стали закрывать свои операции по валютной позиции.
Подхватили эту тенденцию и банки-спекулянты,которые умышленно во второй половине дня раскупали самые дешевые предложения и этим тоже сыграли “на повышение”.
Нацбанк в ситуацию не вмешивался и участия в торгах не принимал. Чиновники справедливо решили, что им не стоит тратить золотовалютные резервы в моменты попыток спекулятивно раскачать курс отдельными игроками.
Finance.ua считает сегодняшний рост котировок некритичным и в дальнейшем в ближайшие дни тренд по курсу будет зависеть от объемов и времени захода очередных порций возмещений НДС от Госказначейства.
Ход торгов:
Спрос на валюту сегодня постоянно превышал предложение, что и отразилось на котировках. С утренних 27,42/27,44 доллар к 11 часам вырос до 27,44/27,60 гривен, а к 12 часам курс вырос до 27,45/27,47. Слухи на межбанке, а затем и подтверждения того, что экспортеры начали получать возмещения НДС, быстро психологически “надавили” на покупателей. Они стали спешить закрывать сделки на опасениях роста курса, что только еще больше подбодрило продавцов.
В итоге, на обед дилеры уже ушли при котировках 27,445/27,465 гривен за доллар, к 15:00 курс вырос до 27,455/27,475 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,485/27,5050.
Главные события 25 мая на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,46 / 27,48
евро – 33,68 / 33,70
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2243 / 1,2245
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)Вчера, 13:30 - 1750 15
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка9 ч. назад - 5367 8
С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью8 ч. назад - 791 7
В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с Беларусью5 ч. назад - 531 5
На обслуживание госдолга ушла каждая седьмая гривна из доходов бюджета5 ч. назад - 214 4
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банка9 ч. назад - 5367 8
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum7 ч. назад - 5098 3
Прогноз курса доллара от украинских банкиров: сколько будет стоить гривна летомВчера, 21:24 - 2741 1
Самые популярные легковые авто с ГБО в апреле (инфографика)10 ч. назад - 2432
Самые технологичные банки Украины — FinAwards2021Вчера, 21:00 - 919 1
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 906 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноПозавчера, 10:35 - 885 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 638
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 663
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 939