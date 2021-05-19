Какие категории населения лишатся права на субсидии

Новые правила назначения и начисления субсидий вызывают много вопросов у существующих и потенциальных получателей. Министерство социальной политики Украины отобрало наиболее часто встречающиеся вопросы и подготовило исчерпывающие ответы.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Право на субсидии потеряют те, кто:
Размер банковского депозита, при наличии которого человек не лишится права на субсидию.
Предварительно была определена сумма в эквиваленте 25 прожиточных минимумов или 56 тысяч гривен. Сейчас эта сумма составляет 100 тысяч гривен. При этом в совокупный доход при расчете размера субсидии дивиденды, полученные от размещения депозита, учитываться не будут.
Кто-то из членов семьи живет по другому адресу или за рубежом.
Трудоспособные лица, которые более 60 дней отсутствуют по месту регистрации и не декларируют своих доходов, теряют право на субсидию. Поэтому надо либо задекларировать доходы, либо изменить состав домохозяйства, иначе говоря, место регистрации.
На это, согласно закону «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», дается 30 дней.
Но если человек работает за рубежом и официально платит там налоги, лечится или ухаживает за ребенком, то малообеспеченные члены его домохозяйства в Украине имеют право на субсидию.
Могут ли претендовать на жилищные субсидии владельцы индивидуальных транспортных средств.
Если конкретный член одного домохозяйства имеет авто, выпущенное менее пяти лет назад или два или более автомобилей возрастом не старше 15 лет, то субсидия в таком случае не назначается. Соответственно, если один автомобиль или несколько старше 15 лет, на назначение субсидии это не влияет.
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