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Какие категории населения лишатся права на субсидии

Какие категории населения лишатся права на субсидии

Новые правила назначения и начисления субсидий вызывают много вопросов у существующих и потенциальных получателей. Министерство социальной политики Украины отобрало наиболее часто встречающиеся вопросы и подготовило исчерпывающие ответы.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Право на субсидии потеряют те, кто:

  • совершил покупку квартиры, земельного участка, автомобиля (кроме мопеда или прицепа), товаров длительного пользования на сумму более 50 тысяч гривен разово в течение года, предшествующего году обращения за субсидией;
  • имеет банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;
  • совершил покупку-продажу валюты и банковских металлов за год до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;
  • декларирует отсутствие дохода и находился за границей более 60 дней, за исключением пребывания на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;
  • имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев;
  • не вернул в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
  • владеет авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;
  • владеет двумя и более автомобилями, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  • не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

Размер банковского депозита, при наличии которого человек не лишится права на субсидию.

Предварительно была определена сумма в эквиваленте 25 прожиточных минимумов или 56 тысяч гривен. Сейчас эта сумма составляет 100 тысяч гривен. При этом в совокупный доход при расчете размера субсидии дивиденды, полученные от размещения депозита, учитываться не будут.

Кто-то из членов семьи живет по другому адресу или за рубежом.

Трудоспособные лица, которые более 60 дней отсутствуют по месту регистрации и не декларируют своих доходов, теряют право на субсидию. Поэтому надо либо задекларировать доходы, либо изменить состав домохозяйства, иначе говоря, место регистрации.

На это, согласно закону «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», дается 30 дней.

Но если человек работает за рубежом и официально платит там налоги, лечится или ухаживает за ребенком, то малообеспеченные члены его домохозяйства в Украине имеют право на субсидию.

Могут ли претендовать на жилищные субсидии владельцы индивидуальных транспортных средств.

Если конкретный член одного домохозяйства имеет авто, выпущенное менее пяти лет назад или два или более автомобилей возрастом не старше 15 лет, то субсидия в таком случае не назначается. Соответственно, если один автомобиль или несколько старше 15 лет, на назначение субсидии это не влияет.

Справка Finance.ua:

  • С 1 мая завершился процесс монетизации субсидий. Монетизация субсидий началась в 2019 году, и жилищная субсидия предоставлялась денежными средствами, но двумя различными механизмами. Наличные в прошлом отопительном периоде получали 95% субсидантов, а 5% (это 160 тысяч домохозяйств) пользовались безналичной формой, которую администрировал «Ощадбанк».

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По материалам Finance.UA
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