Какие изменения в начислении субсидий ждут владельцев разделенных лицевых счетов

Если в одном домохозяйстве живут две семьи или больше, которые уплачивают коммунальные услуги на разные лицевые счета, и это документально подтверждено, им субсидии будут назначаться на общих основаниях.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Как будет назначаться субсидия на жилую площадь сверх нормы.

Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с одного человека составляет почти 49 кв. м., и 13,65 – на каждого последующего человека. То есть на семью из трех человек – около 75 кв. В прошлый отопительный период в Украине было около 450 тыс. домохозяйств, которые получали субсидию на площадь сверх нормы.

Постановлением, которое регламентирует назначение жилищных субсидий, определено, что субсидия на площадь сверх нормы распространяется только в одном случае – если в состав домохозяйства входят неработающие нетрудоспособные лица (инвалиды, пенсионеры, дети).

В таких случаях субсидии на площадь сверх нормы, как и в предыдущие отопительные периоды, будут начислены автоматически на основании информации о составе домохозяйства и о социальном статусе его членов.

В предоставлении субсидии откажут, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м,

площадь дома более 230 кв. м.

При назначении субсидий не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные как наследство.

Какие самые распространенные способы злоупотреблений при оформлении государственных субсидий были выявлены при верификации.

В прошлый отопительный период жилищные субсидии получали чуть более 3 млн домохозяйств. Количество тех, кто декларировал недостоверную информацию, составило около 2-3%. Типичные злоупотребления связаны с представлением недостоверных данных о составе домохозяйства или сокрытием информации о его изменении и осуществлении дорогостоящих покупок на сумму более 50 тысяч гривен одномоментно (транспортных средств и другого имущества) или одномоментное приобретение валюты в крупных размерах после оформления субсидии.

Кое-кто делает взносы в уставные капиталы, крупные благотворительные взносы на развитие предприятий, покупает корпоративные права или акции и при этом позиционирует себя как безработного или живущего на минимальную зарплату.

Верификация, которая проводилась в течение двух последних лет, показала, в частности, что 830 получателей субсидий купили суммарно валюты почти на 140 миллионов гривен. Однако говорить о массовости таких злоупотреблений и что это не даст большинству оформить жилищную субсидию, неуместно. Действительно уязвимым слоям населения, для которых уплата коммунальных услуг в полном объеме является непосильной, волноваться не надо.

Справка Finance.ua:

С 1 мая завершился процесс монетизации субсидий. Монетизация субсидий началась в 2019 году, и жилищная субсидия предоставлялась денежными средствами, но двумя разными механизмами.