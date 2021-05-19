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Apple обновила «операционку»: появились очень полезные опции

Apple обновила «операционку»: появились очень полезные опции

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетов и watchOS 7.5 для смарт-часов.

Об этом сообщает GSM Arena.

Среди новых опций, добавленных компанией, поддержка Apple Card Family – это кредитная карта, которой сможет пользоваться не только один человек, а сразу несколько членов одной семьи. После перезагрузки iPhone впервые его можно будет разблокировать с помощью голоса.

В новой операционной система стали доступны поддержка подписок на каналы и отдельные подкасты. В приложении «Локатор» для AirTag и других аналогичных аксессуаров теперь можно указывать адрес электронной почты вместо номера телефона.

При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.

В конце апреля американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетов и watchOS 7.4 для смарт-часов.

Компания Samsung Electronics обошла Apple и вернула статус крупнейшего в мире производителя смартфонов. На ее долю в первом квартале 2021 года пришлась пятая часть общих мировых продаж.

По материалам ua.news
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