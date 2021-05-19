Apple обновила «операционку»: появились очень полезные опции

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетов и watchOS 7.5 для смарт-часов.
Об этом сообщает GSM Arena.
Среди новых опций, добавленных компанией, поддержка Apple Card Family – это кредитная карта, которой сможет пользоваться не только один человек, а сразу несколько членов одной семьи. После перезагрузки iPhone впервые его можно будет разблокировать с помощью голоса.
В новой операционной система стали доступны поддержка подписок на каналы и отдельные подкасты. В приложении «Локатор» для AirTag и других аналогичных аксессуаров теперь можно указывать адрес электронной почты вместо номера телефона.
При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.
В конце апреля американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетов и watchOS 7.4 для смарт-часов.
Компания Samsung Electronics обошла Apple и вернула статус крупнейшего в мире производителя смартфонов. На ее долю в первом квартале 2021 года пришлась пятая часть общих мировых продаж.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банкаВчера, 09:02 - 6360 17
В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с БеларусьюВчера, 13:20 - 714 10
С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с БеларусьюВчера, 10:15 - 995 8
На обслуживание госдолга ушла каждая седьмая гривна из доходов бюджетаВчера, 13:01 - 363 5
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и EthereumВчера, 11:15 - 7263 5
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и EthereumВчера, 11:15 - 7263 5
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банкаВчера, 09:02 - 6360 17
Самые популярные легковые авто с ГБО в апреле (инфографика)Вчера, 08:00 - 3524
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1276 4
В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗСВчера, 12:11 - 1192
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Позавчера, 10:10 - 981 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 929 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 649
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 676
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 959