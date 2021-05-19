0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Иран нашел путь обхода санкций с помощью биткойнов

Иран нашел путь обхода санкций с помощью биткойнов

Иран для обхода санкций США использует майнинг биткойнов, которыми потом оплачивается импорт. Запрещенная к экспорту нефть используется для выработки электроэнергии для крипто-ферм.

Об этом сообщают аналитики Elliptic в своем исследовании. Оно показало, что на Иран уже приходится около 4,5% мирового майнинга биткойнов, а использование криптовалюты стало практически официальной политикой. Майнинг в Иране разрешили еще в 2019 году, для него выдают лицензии и установили отдельный тариф на электроэнергию.

Также власти начали борьбу с нелегальными фермами, которые чаще всего открывали в мечетях, для которых электроэнергия бесплатна.

Низкий тариф на электроэнергию привлек в страну инвесторов, в частности китайские компании открыли свои майнинг-фермы. Затем майнеры обязаны продавать биткойны непосредственно национальному банку Ирана, а правительство использует криптовалюту для обхода санкций, оплачивая ею импорт.

По материалам ua.news
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.