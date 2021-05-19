Иран нашел путь обхода санкций с помощью биткойнов

Иран для обхода санкций США использует майнинг биткойнов, которыми потом оплачивается импорт. Запрещенная к экспорту нефть используется для выработки электроэнергии для крипто-ферм.

Об этом сообщают аналитики Elliptic в своем исследовании. Оно показало, что на Иран уже приходится около 4,5% мирового майнинга биткойнов, а использование криптовалюты стало практически официальной политикой. Майнинг в Иране разрешили еще в 2019 году, для него выдают лицензии и установили отдельный тариф на электроэнергию.

Также власти начали борьбу с нелегальными фермами, которые чаще всего открывали в мечетях, для которых электроэнергия бесплатна.

Низкий тариф на электроэнергию привлек в страну инвесторов, в частности китайские компании открыли свои майнинг-фермы. Затем майнеры обязаны продавать биткойны непосредственно национальному банку Ирана, а правительство использует криптовалюту для обхода санкций, оплачивая ею импорт.