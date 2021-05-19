В Единой государственной электронной системе в сфере строительства доступны новые онлайн-услуги

Еще больше новых государственных услуг в сфере строительства теперь можно получить через портал Дія. Они касаются как частных и многоквартирных жилых домов, так и зданий промышленной застройки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Следовательно, в режиме онлайн теперь можно получить строительный паспорт застройки земельного участка, зарегистрировать декларацию о готовности к эксплуатации объекта, который относится к объектам с незначительными последствиями СС1, получить разрешение на выполнение строительных работ и сертификат о принятии в эксплуатацию объектов для класса последствий СС2, СС3 в электронной форме, а также подать заявления об отмене документов о начале подготовительных и строительных работ.

«Мы нацелены на полную автоматизацию процессов строительства. Это минимизирует человеческое вмешательство в большинство процессов, а значит, утраняет коррупционные риски», – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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В личном кабинете на портале Дія можно отслеживать статус заявления. Оповещения о выдаче документов или отказ в их получении будет отправлено на электронный адрес заказчика, а также появится в электронном личном кабинете и Реестре строительной деятельности.

На данный момент это:

10 электронных услуг для заказчиков через портал Дія;

более 100 тысяч объектов строительства, зарегистрированных в Реестре строительной деятельности;

более 500 тысяч посетителей публичного портала государственной электронной системы в сфере строительства.

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