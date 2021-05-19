Украинские предприятия вернулись к прибыльности: сколько заработали с начала года

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за первый квартал 2021 года составил 166,0 млрд гривен. В прошлом году за квартал был зафиксирован отрицательный финрезультат – 4,9 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 218,6 млрд гривен, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, однако допущено убытков на сумму 52,6 млрд грн, что на 74,3% меньше по сравнению с 2010 годом.
График: Госстат
Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 27,8 %% (за январь-март 2020 года – 40,8%).
Таблица: Госстат
Напомним, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.
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