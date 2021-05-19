На дороги в этом году может быть направлено около 132 млрд грн — заместитель министра финансов

В этом году на украинские дороги в общей сумме может быть направлено около 132 млрд грн.

Об этом в интервью LegalHub рассказал заместитель министра финансов Александр Кава, отвечая на вопрос о финансировании дорог и «Большого строительства».

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«Дорожный фонд — это 66 млрд. Кроме того, 9 млрд — это перевыполнение доходов дорожного фонда в прошлом году. Это дополнительные деньги. 5 млрд — это финансирование за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка», — сказал он.

Также, по словам Кавы, в бюджете есть еще 20 млрд грн госгарантий, под которые можно привлекать финансирование.

«И мы смотрим на то, чтобы дополнительно получить столько же. Но также уже есть перевыполнение плана доходов бюджета в этом году. За 4 месяца 2021-го перевыполнение дорожного фонда составило 3 млрд грн. Если такими темпами будет идти перевыполнение, то это еще дополнительно 12 млрд», — объяснил замминистра.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.