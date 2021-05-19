Минобороны планирует оптимизировать деятельность 42 госпредприятий

Министерство обороны оптимизирует деятельность 42 государственных предприятий, которые находятся в сфере его управления.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Руслан Нетребко.

Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, рассказал Нетребко.

Так, в сферу управления МО возвращены 5 лесохозяйственных предприятий, усовершенствована их устаревшая материально-техническая база, заготовлено лесопродукции в объеме 31 тыс. куб. м.

«Проводится работа по возврату в сферу управления Министерства обороны Украины 5-ти лесохозяйственных предприятий, переданных в Государственное агентство лесных ресурсов в 2013 году. В целом увеличены на 12% поступления в государственный бюджет Украины от деятельности государственных предприятий. Увеличена на 16,1% средняя заработная плата на указанных госпредприятиях», – сообщил Нетребко.

Также, по его словам, возобновлена ​​работа по отчуждению излишнего движимого военного имущества, чего не делалось с 2016 по 2019 годы.

«С целью высвобождения военных частей ВСУ, в первую очередь из частей, задействованных для выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных Сил, организован перевод в самую низкую категорию, разборка и списание с учета излишнего военного имущества. Полученные от разборки продукты утилизации – металлолом и пригодные для дальнейшего использования узлы и агрегаты – оприходованы и переданы на реализацию», – рассказал Нетребко.