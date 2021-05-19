Оплачивать штрафы за нарушение ПДД теперь могут и владельцы iPhone

В приложении «Штрафы ПДД» появилась новая опция — отныне оплатить штраф по постановлению об админнарушении можно с помощью Apple Pay.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров, информирует пресс-служба МВД.

«В iOS-приложение „Штрафы ПДД“ и телеграмм-бот @ShtrafyPDR интегрирована возможность оплаты с помощью Apple Pay. Уплата штрафов стала еще удобнее! Кроме мониторинга вынесенных постановлений за нарушение правил ПДД и их уплаты, приложения на Android и iOS содержат актуальную карту размещения камер фиксации превышения скорости», — сказал замминистра.

Сергей Гончаров напомнил, если оплата штрафа была произведена ​​в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, то при уплате предоставляется скидка 50%.

Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства.

По его словам, принятый Закон № 1438-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений» регулирует процедуру принудительного исполнения постановлений в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые ввезли транспортное средство с иностранной регистрацией на территорию Украины. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу админпостановлений, оно подлежит принудительному исполнению.

Скачать приложение можно по ссылке для Apple Pay и Android.

Справка Finance.ua:

С 1 июня 2020 г. заработали комплексы автофиксации нарушений ПДД на дорогах Украины.

Места установки камер можно посмотреть на сайте МВД и в приложении «Штрафы ПДД ».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.