Оплачивать штрафы за нарушение ПДД теперь могут и владельцы iPhone

В приложении «Штрафы ПДД» появилась новая опция — отныне оплатить штраф по постановлению об админнарушении можно с помощью Apple Pay.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров, информирует пресс-служба МВД.
«В iOS-приложение „Штрафы ПДД“ и телеграмм-бот @ShtrafyPDR интегрирована возможность оплаты с помощью Apple Pay. Уплата штрафов стала еще удобнее! Кроме мониторинга вынесенных постановлений за нарушение правил ПДД и их уплаты, приложения на Android и iOS содержат актуальную карту размещения камер фиксации превышения скорости», — сказал замминистра.
Сергей Гончаров напомнил, если оплата штрафа была произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, то при уплате предоставляется скидка 50%.
Кроме того, приложение «Штрафы ПДД» пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства.
По его словам, принятый Закон № 1438-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений» регулирует процедуру принудительного исполнения постановлений в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые ввезли транспортное средство с иностранной регистрацией на территорию Украины. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу админпостановлений, оно подлежит принудительному исполнению.
Скачать приложение можно по ссылке для Apple Pay и Android.
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