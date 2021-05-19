Виталий Смердов: изменения в Налоговый кодекс, как фискальная удавка для украинского бизнеса

Изменения в Налоговый кодекс, одобренные недавно Кабмином, на мой взгляд, являются фискальным «закручиванием гаек» и содержат очень мало позитивных норм, направленных на развитие и поддержку бизнеса.
Недавно Кабмин одобрил большой пакет изменений в Налоговый кодекс Украины.
Первое впечатление о документе — он направлен на жесткую фискализацию. Причем речь идет не только о тех положения, которые были обнародованы.
По моей информации, презентация, опубликованная на сайте КМУ, неполная и включает не все нормы, которые будут содержаться в тексте проекта.
Итак, какие наиболее значимые новшества содержатся в документе.
С одной стороны, это действенный стимул для должников, с другой — ущемление гражданских прав.
Тут вопрос в том, сколько времени будет проходить это обжалование (судебные обжалования бывают достаточно длительными, в том числе, по несколько лет), и каким образом будет приниматься решение.
Мы имеем дело с извечной дескрипцией чиновников, когда они на свое усмотрение решают — казнить или помиловать, за что начислить штраф и в каком размере.
Планируется, что для крупных налогоплательщиков данная норма заработает с 2022—2023 гг. Но такое списание фактически приведет к тому, что все налогоплательщики лишатся половины налоговых убытков, сформированных в прошлых годах по объективным причинам.
Например, убытки в результате карантина, негативных курсовых разниц
Это станет существенной поддержкой для фермеров, которые регулярно теряют часть урожая или поголовья скота в результате подобных обстоятельств.
Так, предполагается, что при продаже физическими лицами «льготной» недвижимости планируется облагать НДФЛ в следующем порядке: вторая продажа в течение года — 5%, третья и каждая последующая в течение года — 18%.
Что касается обычной, «не льготной» недвижимости — НДФЛ уплачивается в следующем порядке: вторая продажа в течение года и каждая последующая — 18%.
На данный момент ставка НДФЛ при продаже недвижимости либо нулевая, либо 5% независимо от числа продаж в течение года.
В общем случае, сумма налогового обязательства будет определяться, исходя из коэффициента 0,045 (то есть фактически 4,5%) от нормативной денежной оценки земельного участка. В случае отсутствия нормативной денежной оценки, за основу принимается нормативная денежная оценка по области.
Инициируя налоговые изменения, правительство исходит из принципа «залезть в карман поглубже», вводя новые налоги и фискальные механизмы. При этом практически никаких норм для поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса документ не предполагает.
Законопроект в нынешнем виде (вернее, те нормы, которые были обнародованы), — это фискальная удавка. Она затягивается на шее бизнеса все больше.
Виталий Смердов, партнер налоговой практики Crowe Mikhailenko, директор ГО «Палата налоговых консультантов», юридический советник EBA
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