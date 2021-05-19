Виталий Смердов: изменения в Налоговый кодекс, как фискальная удавка для украинского бизнеса

Изменения в Налоговый кодекс, одобренные недавно Кабмином, на мой взгляд, являются фискальным «закручиванием гаек» и содержат очень мало позитивных норм, направленных на развитие и поддержку бизнеса.

Недавно Кабмин одобрил большой пакет изменений в Налоговый кодекс Украины.

Первое впечатление о документе — он направлен на жесткую фискализацию. Причем речь идет не только о тех положения, которые были обнародованы.

По моей информации, презентация, опубликованная на сайте КМУ, неполная и включает не все нормы, которые будут содержаться в тексте проекта.

Итак, какие наиболее значимые новшества содержатся в документе.

Налоговая служба получает право обращаться в суд с требованием ограничить выезд руководителей налогоплательщиков-должников за пределы Украины — до полного погашения долга, причем независимо от суммы долга. Не заплатил налоги — не выпустят за границу.

С одной стороны, это действенный стимул для должников, с другой — ущемление гражданских прав.

Еще одна новация — на период обжалования решений налоговых органов о доначислениях на недвижимое/движимое имущество налогоплательщика распространяется налоговый залог — в сумме обжалуемого налогового обязательства (кроме ряда исключений).

Тут вопрос в том, сколько времени будет проходить это обжалование (судебные обжалования бывают достаточно длительными, в том числе, по несколько лет), и каким образом будет приниматься решение.

Мы имеем дело с извечной дескрипцией чиновников, когда они на свое усмотрение решают — казнить или помиловать, за что начислить штраф и в каком размере.

Ряд нововведений касаются налога на прибыль. В частности, документом предусмотрено списание 50% «старых» налоговых убытков, причем без ограничения длительности их существования.

Планируется, что для крупных налогоплательщиков данная норма заработает с 2022—2023 гг. Но такое списание фактически приведет к тому, что все налогоплательщики лишатся половины налоговых убытков, сформированных в прошлых годах по объективным причинам.

Например, убытки в результате карантина, негативных курсовых разниц и т. п. И это негативно отразится на их деятельности.

Законопроектом предусматривается исключение из налоговых расходов сумм предоставленной безвозвратной финансовой помощи (бесплатно предоставленных товаров/работ/услуг) в пользу убыточных плательщиков налога на прибыль — связанных лиц. Это приведет к определенным ограничениям при внутригрупповых операциях.

Одно из немногих позитивных нововведений, которое я вижу в предложенном законопроекте — исключается начисление НДС в случае ликвидации сельскохозяйственных насаждений или забоя скота в результате обстоятельств непреодолимой силы (например, засухи, наводнения, эпидемии и т. д. ).

Это станет существенной поддержкой для фермеров, которые регулярно теряют часть урожая или поголовья скота в результате подобных обстоятельств.

Наряду с этой позитивной нормой, в проекте есть другая — об отмене НДС -льготы при поставках жилья. При прочих равных условиях это спровоцирует существенное удорожание стоимости жилья.

К повышению цен на недвижимость могут привести и нововведения в законопроекте, связанные с налогом на доходы физических лиц ( НДФЛ ).

Так, предполагается, что при продаже физическими лицами «льготной» недвижимости планируется облагать НДФЛ в следующем порядке: вторая продажа в течение года — 5%, третья и каждая последующая в течение года — 18%.

Что касается обычной, «не льготной» недвижимости — НДФЛ уплачивается в следующем порядке: вторая продажа в течение года и каждая последующая — 18%.

На данный момент ставка НДФЛ при продаже недвижимости либо нулевая, либо 5% независимо от числа продаж в течение года.

Также предложенные изменения касаются платы за землю. Документом вводится минимальный налоговый платеж за земельные участки сельскохозяйственного назначения в собственности или в пользовании.

В общем случае, сумма налогового обязательства будет определяться, исходя из коэффициента 0,045 (то есть фактически 4,5%) от нормативной денежной оценки земельного участка. В случае отсутствия нормативной денежной оценки, за основу принимается нормативная денежная оценка по области.

Инициируя налоговые изменения, правительство исходит из принципа «залезть в карман поглубже», вводя новые налоги и фискальные механизмы. При этом практически никаких норм для поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса документ не предполагает.

Законопроект в нынешнем виде (вернее, те нормы, которые были обнародованы), — это фискальная удавка. Она затягивается на шее бизнеса все больше.

Виталий Смердов, партнер налоговой практики Crowe Mikhailenko, директор ГО «Палата налоговых консультантов», юридический советник EBA