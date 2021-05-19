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Польша подписала соглашение с Турцией о закупке беспилотников Bayraktar

Польша подписала соглашение с Турцией о закупке беспилотников Bayraktar

Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию подписано соглашение о закупке для польской армии турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Соглашение в присутствии президентов двух стран подписали министр обороны Польши Мариуш Блащак и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

«Впервые в истории Турция будет экспортировать беспилотники в страну-член НАТО и ЕС», – сказал после подписания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В то же время его польский коллега Анджей Дуда назвал Турцию «самым сильным союзником в этой части мира».

«Считаю, что в пределах НАТО мы можем предотвращать угрозы, стоящие перед нашими странами – как внутренние, так и внешние», – заявил президент Польши.

Как сообщалось, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что страна приобретет у Турции 24 беспилотных летательных аппарата Bayraktar ТВ2.

Первый комплекс Bayraktar ТВ2 попадет на вооружение Вооруженных сил Польши в 2022 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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