Airbnb обновил платформу. Сервис внедрит более 100 изменений

Airbnb представил 103 изменения и обновления платформы, цель которых – сделать планирование путешествий более гибким и беззаботным, а принятие гостей хозяевами – более простым.
Компания анонсировала три новых способа поиска жилья:
Изображение: Airbnb
На платформе появятся новые фильтры – они будут адаптироваться к сезону или местоположению, будут выделены фильтры доступности для людей с особыми потребностями.
Также в объявлениях будет отображаться подробная информация об удобствах в жилье и детали, которые могут повлиять на выбор гостей. К примеру, камин в помещении работает на газу или на дровах, есть ли тренажеры, что видно из окон жилья.
По прибытии гостям будет предоставлена инструкция с информацией – маршрут до жилья, данные Wi-Fi и прочее.
Для хозяев жилья сервис переделал Центр помощи, добавил вкладку «Сегодня», которая позволит легче управлять бронированиями и другими задачами.
Сервис также упростил заполнение объявлений – появится авторасстановка фото, автозаполнение сведений о жилье, рекомендуемые названия и стоимость, идеи для описания и упрощенное ценообразование. Также платформа обновила раздел обратной связи – в отзывах появятся новые категории, а гости будут получать подсказки, чтобы оставленные отзывы были максимально конструктивными.
Обновления затронули и службу поддержки Airbnb. Сервис удвоил количество сотрудников в ней и увеличил количество языков, на которых будет работать служба поддержки, с 11 до 42.
Как отмечают в компании, сроки запуска и доступность функций – гибкие и будут зависеть от региона.
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