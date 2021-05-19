Airbnb обновил платформу. Сервис внедрит более 100 изменений

Airbnb представил 103 изменения и обновления платформы, цель которых – сделать планирование путешествий более гибким и беззаботным, а принятие гостей хозяевами – более простым.

Компания анонсировала три новых способа поиска жилья:

Гибкие даты – искать жилье можно будет без привязки к датам – на разные периоды: от пары дней до месяца и дольше;

Гибкий поиск – платформа будет показывать объявления с параметрами, максимально похожими на запрошенные;

Гибкий поиск направлений – сервис будет рекомендовать уникальное жилье.



Изображение: Airbnb

На платформе появятся новые фильтры – они будут адаптироваться к сезону или местоположению, будут выделены фильтры доступности для людей с особыми потребностями.

Также в объявлениях будет отображаться подробная информация об удобствах в жилье и детали, которые могут повлиять на выбор гостей. К примеру, камин в помещении работает на газу или на дровах, есть ли тренажеры, что видно из окон жилья.

По прибытии гостям будет предоставлена инструкция с информацией – маршрут до жилья, данные Wi-Fi и прочее.

Для хозяев жилья сервис переделал Центр помощи, добавил вкладку «Сегодня», которая позволит легче управлять бронированиями и другими задачами.

Сервис также упростил заполнение объявлений – появится авторасстановка фото, автозаполнение сведений о жилье, рекомендуемые названия и стоимость, идеи для описания и упрощенное ценообразование. Также платформа обновила раздел обратной связи – в отзывах появятся новые категории, а гости будут получать подсказки, чтобы оставленные отзывы были максимально конструктивными.

Обновления затронули и службу поддержки Airbnb. Сервис удвоил количество сотрудников в ней и увеличил количество языков, на которых будет работать служба поддержки, с 11 до 42.

Как отмечают в компании, сроки запуска и доступность функций – гибкие и будут зависеть от региона.