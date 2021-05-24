Раскрыты все детали о новом бюджетном хите Redmi Note 8 2021

На прошлой неделе компания Xiaomi официально подтвердила существование Redmi Note 8 2021. Также компания подтвердила некоторые ключевые характеристики смартфона. Главными фишками смартфона станут обновленный дисплей, чипсет и быстрая зарядка.
Redmi Note 8 2021 будет оснащен каплевидной фронтальной камерой, а также вертикальной основной камерой. Новая версия будет оснащена 6.3-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной квадрокамерой с главным сенсором 48 МП. Известно, что модуль основной камеры будет включать сенсоры с ультраширокой линзой, макро и датчиком глубины.
Новый Redmi Note 8 2021 будет доступен в синем и белом цветах. На задней панели смартфона будет сканер отпечатков пальцев, за работу будет ответственен чипсет MediaTek Helio G85. Напомним, что у предыдущей модели будет чипсет Qualcomm Snapdragon 665.
За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор объемом 4000 мАч, у которого будет поддержка быстрой зарядки мощностью 22.5 W. У модели будет 4 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти будет составлять от 64 ГБ до 128 ГБ. Из коробки модель будет доступна с MIUI 12.5.
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