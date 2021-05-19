Стало известно о мощности чипсета производства Google в Pixel 6

В Сети появляется все больше и больше данных о новых смартфонах модельного ряда Pixel 6, которые должны быть оснащены чипсетом собственного производства Google, который фигурирует под кодовым названием Whitechapel. Ожидается, что в этот модельный ряд войдут модели Pixel 6 и Pixel 6 Pro.



Сейчас инсайдеры раскрыли информацию о том, чего стоит ожидать от этого чипсета Google. Он будет изготавливаться по 5-нанометровому техпроцессу, как и Qualcomm Snapdragon 888 и Apple A14. Правда, в плане мощности он будет отвечать не Snapdragon 888, а Snapdragon 870, правда, в плане быстродействия алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения он должен быть на одном уровне с Snapdragon 888.

Кроме этого, следует обратить внимание на то, что в Whitechapel используется графический адаптер Mali, который в плане производительности хуже решений флагманских Qualcomm и Apple. Вполне вероятно, что именно поэтому общая производительность у Whitechapel ниже, чем у Snapdragon 888.

Правда, Google достаточно времени, чтобы выжать из Whitechapel максимум производительности. Напомним, презентация Google, на которой должны показать Pixel 6 и Pixel 6 Pro, должна пройти уже в октябре. Смартфоны должны получить обновленные системы камер, новый дизайн и многое другое.