Стало известно о мощности чипсета производства Google в Pixel 6

В Сети появляется все больше и больше данных о новых смартфонах модельного ряда Pixel 6, которые должны быть оснащены чипсетом собственного производства Google, который фигурирует под кодовым названием Whitechapel. Ожидается, что в этот модельный ряд войдут модели Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
Сейчас инсайдеры раскрыли информацию о том, чего стоит ожидать от этого чипсета Google. Он будет изготавливаться по 5-нанометровому техпроцессу, как и Qualcomm Snapdragon 888 и Apple A14. Правда, в плане мощности он будет отвечать не Snapdragon 888, а Snapdragon 870, правда, в плане быстродействия алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения он должен быть на одном уровне с Snapdragon 888.
Кроме этого, следует обратить внимание на то, что в Whitechapel используется графический адаптер Mali, который в плане производительности хуже решений флагманских Qualcomm и Apple. Вполне вероятно, что именно поэтому общая производительность у Whitechapel ниже, чем у Snapdragon 888.
Правда, Google достаточно времени, чтобы выжать из Whitechapel максимум производительности. Напомним, презентация Google, на которой должны показать Pixel 6 и Pixel 6 Pro, должна пройти уже в октябре. Смартфоны должны получить обновленные системы камер, новый дизайн и многое другое.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банкаВчера, 09:02 - 6273 16
В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с БеларусьюВчера, 13:20 - 695 8
С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с БеларусьюВчера, 10:15 - 975 8
На обслуживание госдолга ушла каждая седьмая гривна из доходов бюджетаВчера, 13:01 - 350 5
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1230 4
Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и EthereumВчера, 11:15 - 7025 4
Треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии — прогноз Всемирного банкаВчера, 09:02 - 6273 16
Самые популярные легковые авто с ГБО в апреле (инфографика)Вчера, 08:00 - 3463
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1230 4
В Киеве проверили качество ДП и бензина на семи крупнейших АЗСВчера, 12:11 - 1157
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Позавчера, 10:10 - 975 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 925 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 649
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 673
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 958