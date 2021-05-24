Убыточная отрасль: сколько денег потеряли госкомпании Минэнерго

30 предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики Украины, отчитались о чистых убытках на сумму более 1,6 миллиарда гривен, о чем министерство сообщило в отчете за I квартал 2021 года. Однако не все компании оказались убыточными.

30 предприятий завершило І квартал 2021 года с убытком в размере 1,614 миллиарда гривен.

7 предприятий — с прибылью в размере 1,9 миллиона гривен.

1 предприятие считается безубыточным.

Обратите внимание! За 2020 год 46 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о совокупных чистых убытках на сумму 4,2 миллиарда гривен.

Какие из 30 компаний получили наибольшие убытки

Восточный горно-обогатительный комбинат — 341,1 миллиона гривен;

ГП «Первомайскуголь» — 232,8 миллиона гривен;

ГП «Львовуголь» — 209,4 миллиона гривен;

ГП «Лисичанскуголь» — 151,6 миллиона гривен;

ГП «Торецкуголь» — 147,4 миллиона гривен.

Среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэнерго составила около 43 тысяч человек. Общие же расходы на оплату труда составили 1,7 миллиарда гривен.

На что потратили 1,7 миллиарда гривен, основные расходы:

13,2 тысячи гривен — среднемесячные расходы на работников;

16 тысяч гривен — на административно-управленческий персонал;

55,8 тысячи гривен — на директоров энергетических компаний.