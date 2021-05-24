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Украинские теплостанции являются главными загрязнителями в Европе — исследование

Украинские теплостанции являются главными загрязнителями в Европе — исследование

Украинская тепловая генерация ответственна за большинство выбросов в атмосферу в Европе и занимает 1 — 2 место по выбросам основных опасных веществ, при этом их объемы не соответствуют нормативам ЕС.

Об этом сообщает общественная организация «Екодия» на основе исследования международного аналитического центра EMBER.

Согласно их расчетам, Украина отвечает за 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

Среди десятки электростанций с наибольшими выбросами зольной пыли (PM10), Украине принадлежат 8 электростанций. Сюда входят Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская, Ладыжинская ТЭС. Все они были введены в эксплуатацию в 60−70-х годах прошлого века.

Отмечается, что микрочастицы пыли PM10 в загрязненном воздухе являются причиной около 80% преждевременных смертей, связанных с выбросами угольных электростанций в Европе.

По выбросам двуокиси серы (SO2), Бурштынская ТЭС имеет первенство на континенте. Это — старейшая ТЭС среди десятки главных загрязнителей, заработавшая в 1964 году. Среди первой тридцатки Украине принадлежат 12 станций. Это вещество может провоцировать накопление жидкости в легких и способствовать хроническим заболеванием.

По выбросам оксидов азота (NOx) Запорожская ТЭС занимает 2 место среди крупнейших загрязнителей. Другие украинские ТЭС уступают только крупнейшим электростанциям Европы, однако и из тридцатки крупнейших загрязнителей Украине принадлежит 9.

Авторы исследования отмечают, что с момента присоединения Украины к Договору об Энергетическом Сообществе в 2011 году ни одна из украинских ТЭС не была приведена в соответствие с требованиями Директивы Е С по выбросам.

Кроме того, 9 из 15 украинских теплоэлектростанций принадлежат ДТЭК Рината Ахметова, а также — 17 шахт, углеобогатительные комплексы и не менее грязные металлургические и коксохимические предприятия, объединенные в холдинг «Метинвест».

Из 20 самых «грязных» предприятий тепловой энергетики 9 принадлежат ДТЭК, 3 ТЭС — Центрэнерго (до недавнего времени контролировались Игорем Коломойским), 1 ТЭС — депутату от группы «Доверие» Максиму Ефимову, а самые грязные ТЭЦ — экс-нардепу Анатолию Шкрибляку.

По материалам Економічна Правда
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