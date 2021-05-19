Объем промышленной продукции Донецкой области увеличился на 5,7%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем предыдущего года выросло на 5,7%. В апреле объем продукции был на 5,4% больше, чем в марте 2021 года, и на 20,8% больше, чем в апреле 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области.
Такой существенный прирост производства в апреле по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года связан с низкой базой сравнения, ведь год назад произошел значительный спад из-за сокращения как внутреннего, так и внешнего спроса вследствие пандемии коронавирусной инфекции.
Увеличился в апреле 2021 года по сравнению с апрелем предыдущего года объем продукции в производстве химических веществ и химической продукции на 21,7%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 34,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 34,9%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 48,2%.
Вместе с тем из-за необеспеченности заказами выпуск продукции машиностроения сократился по сравнению с апрелем 2020 года на 25,1%, а в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий вследствие недостатка сельскохозяйственного сырья (в частности, семян подсолнечника) спад составил 48,1%.
В апреле по сравнению с мартом 2021 года объем продукции вырос в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 1,0%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 4,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 5,0%, производстве химических веществ и химической продукции – на 6,2%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 29,5%.
В то же время в машиностроении выпуск продукции в апреле был меньше, чем в предыдущем месяце, на 15,4%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 21,6%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 41,4%.
В январе–апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продукции увеличился в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 6,7%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,3%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 12,7%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 16,5%.
Уменьшился с начала 2021 года по сравнению с январем–апрелем 2020 года выпуск продукции в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 7,4%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 13,9%, машиностроении – на 20,7%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 36,1%.
Добыча рядового угля в январе–апреле 2021 года по сравнению с январем–апрелем предыдущего года увеличилась на 10,5% и составила 4,0 млн.т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 3,7 млн.т, что по сравнению с январем-апрелем 2020 года больше на 17,1%.
Производство электроэнергии в январе-апреле 2021 года составило 3,8 млрд.кВт·час, что на 9,1% больше, чем в январе–апреле 2020 года.
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