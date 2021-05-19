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Срока давности за земельные махинации нет - Лещенко

Срока давности за земельные махинации нет - Лещенко

Относительно нарушений земельного законодательства сроков давности нет — государство вернет землю, которая была незаконно получена даже 10 или 15 лет назад.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа,

«Речь идет не о простых гражданах Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации в рамках норм, установленных земельным кодексом. Речь идет о людях, которые, злоупотребляя властью и служебным положением, воспользовались правом бесплатной приватизации десятки раз. Это когда должностные лица и члены их семей, махинаторы, консолидировали в своих руках тысячи гектаров, используя недостатки земельного законодательства», — сказал Лещенко.

Он привел примеры, как один человек получал по два гектара одновременно в Карпатах, в прибрежной зоне Одесской области и в центре страны. Также земельный аудит выявил случаи, когда земля оформлялась по доверенности на давно умерших людей.

Министр подчеркнул, что сейчас уголовные производства уже возбуждены против тысяч человек.

Он акцентировал, что соответствующая информация будет обнародована через национальный геопортал открытых данных. Люди в режиме реального времени будут видеть эти сетки связанных лиц и механизмы, по которым была получена земля.

«Проблема в том, что с точки зрения реализации защитной функции государства каждое дело, каждая техническая реализация занимает во времени очень большое количество процессуальных мероприятий. Важным является своевременное замораживание активов, чтобы не было отчуждения и перепродажи. А дальше исключительно через судебный порядок с соответствующими процессуальными мерами. Для нас очень важно заморозить эти активы, чтобы они не были выведены и перепроданы. А судебная система будет это отрабатывать», — подытожил Лещенко.

По материалам УКРИНФОРМ
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