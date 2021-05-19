Межбанк: понедельник прошел в формате "перетягивания курсового каната"

Первый рабочий день этой недели на валютном рынке прошел в формате “перетягивания курсового каната” между крупными покупателями и продавцами. В итоге – “боевая ничья”.
В течение сессии 24 мая доллар то проседал с утренних 27,43/27,45 до 27,415/27,435 гривен к 11 часам, то затем постепенно восстанавливал свои позиции до 27,42/27,44 к полудню. Но равновесие спроса и предложения было достаточно шатким и любой выход крупного покупателя или продавца все же незначительно “двигал” котировки в ту или иную сторону.
К обеду доллар котировался на уровне 27,415/27,435 гривен, но затем количество покупателей все же оказалось больше, чем продавцов. И к 16 часам, на единичных сделках доллар подрос до 27,43/27,45 гривен, а затем окончательно замер на отметке 27,435/27,455 уже до самого завершения сессии.
НБУ на торги сегодня не выходил. Никакой потребности в этом просто не было, но часть экспертов все же считает, что в мае у регулятора было как минимум 4-5 возможностей пополнить резервы без особого влияния на курсообразование. И почему вдруг Нацбанк уже 7 недель (с начала апреля) ни разу не выходил на торги и “забыл” о задаче пополнения золотовалютных резервов – остается загадкой как для банков, так и для их клиентов.
Главные события 24 мая на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,41 / 27,43
евро – 33,46/ 33,48
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2217 / 1,2218
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