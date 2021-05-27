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В смартфоны Honor возвращаются сервисы Google

В смартфоны Honor возвращаются сервисы Google

Похоже, что жертва Huawei в отношении продажи бренда Honor была не напрасной. Компания сообщила, что ее смартфоны, начиная с серии Honor 50, снова будут иметь приложения и сервисы Google.

Honor Germany подтвердила эту информацию в Twitter.

Отвечая на вопрос о грядущем телефоне со Snapdragon 778, компания дала понять, что устройство будет поддерживать сервисы Google. А еще смартфон будет работать с прошивкой Magic UI, которая привнесет новые функции.

Honor 50 станет первым телефоном компании, который запустят с сервисами Google после того, как в мае 2019 года правительство США ввело санкции в отношении Huawei. Убытки и замедление роста бизнеса смартфонов из-за отсутствия приложений Google вынудили Huawei продать Honor консорциуму китайских компаний.

Как новый независимый бренд Honor сосредоточился на восстановлении партнерских отношений с Qualcomm, Intel и многими другими технологическими компаниями. Google был одной из самых больших недостающих частей в арсенале компании, и похоже, что это больше не будет проблемой.

Теперь Honor может рассчитывать на возвращение хороших показателей на европейских и азиатских рынках, где когда-то занимала достойную позицию. Пока рано говорить о том, удастся ли ей конкурировать с другими. Тем не менее, возвращение сервисов Google – безусловно, приятная новость для бренда и его фанатов.

По материалам Pingvin Pro
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