Какой депозит лучший - итоги FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

В номинации «Лучший депозит» принимали участие банковские вклады в гривне сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения договора.

В то же время вклад не должен быть акционным предложением, то есть действовать на постоянной основе.

Кто же победил? В этой битве победителем вышел monobank со своим депозитом «стандартный».

Минимальная сумма вклада по нему — 1 тыс. грн. Дают 10% годовых. Оформить депозит можно буквально в несколько кликов в мобильном приложении.

Вносятся средства любым удобным способом: с карты monobank, с любой карты другого банка, по реквизитам или наличными в кассах банков-партнеров.

Выплата процентов производится на карту monobank или добавляется к сумме депозита (капитализация). Выплата депозита происходит на вашу карту или счет в любом банке, или наличными в отделении банка.

«Мы заботимся о наших клиентах и стараемся создать на рынке такие условия, которые не может предложить ни один другой банк. Плюс народная любовь. Это дает высокую степень доверия клиентов, они с удовольствием несут нам деньги. По итогам I квартала мы являемся лидерами рынка по привлечению депозитов», — говорит заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.



Заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко с наградой FinAwards-2021

Она обращает внимание, что депозит — это довольно удобный способ всегда иметь деньги под рукой и сохранить их.

«Самые популярные депозиты — классика, 6−9 месяцев, хотя у нас много клиентов с длинными депозитами. Сначала клиенты месяц-три попробовали, им понравилось, и они оставляют деньги, открывают новые депозиты», — отметила Юлия Акуленко.

В целом пятерка лучших депозитов имеет такой порядок:

monobank, Стандартный

ПриватБанк, Стандарт

Клиринговый Дом, Депозит на заказ +

Глобус Банк, Накопительный

Банк Альянс, Капитальный

Кстати, открыв депозит через Finance.ua, вы получите бонус — дополнительные проценты. Подробнее о том, как это работает, можно узнать по ссылке.