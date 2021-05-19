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Зеленский поручил определить сроки выплаты «карантинных», больничных и декретных

Зеленский поручил определить сроки выплаты «карантинных», больничных и декретных

Президент Владимир Зеленский поручил определить четкие сроки выплаты пособия бизнесу в связи с карантином и выплаты больничных и пособия в связи с беременностью.

Об этом шла речь во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

«Владимир Зеленский дал поручение определить четкие сроки выплаты финансовой помощи в связи с карантином, а также выплаты больничных и пособия в связи с беременностью и родами», – отметили в ОП.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о выплате 8 тыс. грн помощи ФЛПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года. По данным Офиса главы государства, уже выплачено 1,4 млрд грн, выплатами охвачены 175 тыс. человек.

Справка Finance.ua:

  • По данным Министерства экономики, по состоянию на 24 мая 1,4 млрд грн было направлено на выплату 8 тыс. нрн государственной помощи физическим лицам – предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, деятельность которых была приостановлена ​​из-за усиления карантина в «красных» зонах.
  • Кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

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По материалам Finance.UA
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