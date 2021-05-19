Важно имплементировать принятые земельные законы — Лещенко

Имплементация всех земельных законов, которые были приняты на первом законодательном этапе земельной реформы, является наиболее ответственной ее частью.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».

«Мы сейчас провели только законодательную часть земельной реформы. Но наиболее ответственная часть – это имплементация всех принятых законов. У нас есть стратегия развития земельных отношений, где графически с четкими дедлайнами прописана вся нормативно-правовая база, необходимая для нормального полноценного запуска рынка земли», – заявил Лещенко.

Он отметил, что в Украине была принята наиболее консервативную редакцию земельной реформы в Восточной Европе, и у всех соседей Украины – значительно более либеральные условия запуска рынка земли.

«Мы считаем, что это абсолютно оправданно, поскольку общество должно убедиться в том, что это о справедливости, об открытых данных, о том, чтобы дать доступ производителям к финансированию. Это о том, чтобы было устойчивое развитие агросектора», – подчеркнул министр.

Кроме земельной реформы своим приоритетом Минагрополитики видит развитие орошения в Украине. Также важным, отметил чиновник, является агрострахование, то есть полноценная поддержка аграриев в случае форс-мажорных обстоятельств.

Особое внимание будет уделяться государственной поддержке малых и средних агропроизводителей, с адресной дотацией, с соответствующей оцифровкой всей информации о малом и среднем аграрном бизнесе через государственный аграрный реестр. Для достижения этой цели, сообщил Лещенко, был наработан соответствующий закон о государственном реестре.