Важно имплементировать принятые земельные законы — Лещенко

Имплементация всех земельных законов, которые были приняты на первом законодательном этапе земельной реформы, является наиболее ответственной ее частью.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».
«Мы сейчас провели только законодательную часть земельной реформы. Но наиболее ответственная часть – это имплементация всех принятых законов. У нас есть стратегия развития земельных отношений, где графически с четкими дедлайнами прописана вся нормативно-правовая база, необходимая для нормального полноценного запуска рынка земли», – заявил Лещенко.
Он отметил, что в Украине была принята наиболее консервативную редакцию земельной реформы в Восточной Европе, и у всех соседей Украины – значительно более либеральные условия запуска рынка земли.
«Мы считаем, что это абсолютно оправданно, поскольку общество должно убедиться в том, что это о справедливости, об открытых данных, о том, чтобы дать доступ производителям к финансированию. Это о том, чтобы было устойчивое развитие агросектора», – подчеркнул министр.
Кроме земельной реформы своим приоритетом Минагрополитики видит развитие орошения в Украине. Также важным, отметил чиновник, является агрострахование, то есть полноценная поддержка аграриев в случае форс-мажорных обстоятельств.
Особое внимание будет уделяться государственной поддержке малых и средних агропроизводителей, с адресной дотацией, с соответствующей оцифровкой всей информации о малом и среднем аграрном бизнесе через государственный аграрный реестр. Для достижения этой цели, сообщил Лещенко, был наработан соответствующий закон о государственном реестре.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергииВчера, 10:00 - 4315 26
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/чВчера, 14:31 - 1503 11
В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (фото)Вчера, 13:30 - 1069 9
В киевском метро заявили о неизбежности подорожания проездаВчера, 15:00 - 994 8
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 493 7
Перечень категорий, кому субсидию не переназначат автоматическиВчера, 16:00 - 17411
Украинцам дважды пересчитают пенсии: кому и на сколько повысят выплатыВчера, 09:00 - 7410 3
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергииВчера, 10:00 - 4315 26
Банкир года: кто он и почему победил - FinAwards 2021Вчера, 12:00 - 3016
КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/чВчера, 14:31 - 1503 11
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Вчера, 10:10 - 497 7
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноПозавчера, 10:35 - 749 2
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 573
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 632
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 892