В Киеве на ВДНХ появится бесплатный спортивный урбан-парк (фото)

В Киеве разработали концепцию будущего бесплатного спортивного пространства, которое будет находиться на ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба ВДНХ, проект станет частью спортивного кластера, который реализуется в рамках программ «Большая стройка» и «Здоровая Украина», а также при поддержке Министерства развития общин и территорий.

Урбан-парк на ВДНГ в Киеве будет предназначен для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий.

Здесь построят бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посетителей.

Как отметил генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин, Украина занимает последнее место в Европе по глобальному индексу процветания от института Legatum.

Причина, в частности, в неразвитой культуре массового спорта и нехватке качественной спортивной инфраструктуры.

«Именно поэтому в Концепции развития ВДНГ на 40 лет зафиксировано важное направление — создание возможностей для спорта и активного отдыха… Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине… Тем более, что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне», — рассказал Мушкин.

Будущий урбан-парк — это часть концепции спортивного кластера, которая появится на ВДНХ. Его разработкой занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНГ — литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.

Концепцию урбан-парка разрабатывает команда Street Culture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур с Urban Reform — Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Совместно они уже создали три урбан-парка и множество архитектурных концепций уличных культур в Харькове.