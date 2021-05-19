В Киеве на ВДНХ появится бесплатный спортивный урбан-парк (фото)

В Киеве разработали концепцию будущего бесплатного спортивного пространства, которое будет находиться на ВДНХ.
Как сообщает пресс-служба ВДНХ, проект станет частью спортивного кластера, который реализуется в рамках программ «Большая стройка» и «Здоровая Украина», а также при поддержке Министерства развития общин и территорий.
Урбан-парк на ВДНГ в Киеве будет предназначен для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий.
Здесь построят бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посетителей.
Как отметил генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин, Украина занимает последнее место в Европе по глобальному индексу процветания от института Legatum.
Причина, в частности, в неразвитой культуре массового спорта и нехватке качественной спортивной инфраструктуры.
«Именно поэтому в Концепции развития ВДНГ на 40 лет зафиксировано важное направление — создание возможностей для спорта и активного отдыха… Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине… Тем более, что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне», — рассказал Мушкин.
Будущий урбан-парк — это часть концепции спортивного кластера, которая появится на ВДНХ. Его разработкой занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНГ — литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.
Концепцию урбан-парка разрабатывает команда Street Culture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур с Urban Reform — Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Совместно они уже создали три урбан-парка и множество архитектурных концепций уличных культур в Харькове.
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