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ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью, — Bloomberg

ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью, — Bloomberg

Европейский союз 24 мая может ввести новый пакет санкций против властей Беларуси. После задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска Е С может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Лидеры стран в ЕС должны собраться в Брюсселе, чтобы рассмотреть дальнейшие санкции против администрации президента Александра Лукашенко после инцидента в аэропорту Минска.

«Потенциальные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны совершать посадку в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси, сообщает лицо, знакомое с подготовкой к саммиту», — пишет издание.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, был вынужден совершить аварийную посадку по требованию властей Беларуси.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет направлялся из Афин в Вильнюс.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель Nexta журналист Роман Протасевич.

NEXTA отмечает, что перед вылетом журналист заметил за собой слежку.

По материалам РБК-Украина
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