Экс-министр Дубилет инвестировал в доставку еды

Известный предприниматель Дмитрий Дубилет стал акционером компании по приготовлению и доставке еды Ba Foods. Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице.
Его бизнес-партнерами являются Андрей Барашенко и Денис Стамат. Сервис питания работает в Киеве, судя по карте, преимущественно на Левом берегу. На Правом – кухня расположена в районе Борщаговки, зона покрытия захватывает станцию метро “Шулявская”.
“Наша еда вкусная потому, что благодаря нашей бизнес-модели мы можем себе позволить очень качественные ингредиенты”, – заявил Дубилет.
По его словам, сразу после открытия четырех точек в Киеве “они чуть ли не сразу заработали на мощность 50-70% и вышли на прибыль”. “Это происходит благодаря высокому retention rate – после первого заказа клиенты к нам возвращаются”, – объяснил бизнесмен.
Он заявил, что в планах компании – обновление бренда и выпуск мобильного приложения. В течение ближайших месяцев предприятие расширится за счет запуска еще нескольких точек в столице, “чтобы охватить большую часть города”. В дальнейшем – открытие филиалов в других городах Украины и странах.
Напомним, Дубилет является одним из создателей monobank. C 29 августа 2019-го по 4 марта 2020 года был членом правительства – занимал должность министра Кабинета министров.
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