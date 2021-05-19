Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,6%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,61 до 27,46 грн (-0,6%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,53/27,55 до 27,42/27,44 (-0,4%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,47/27,66 до 27,35/27,55 (- 0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного снижения курса
доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,2/27,4 грн», — прогнозирует эксперт.
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Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, за прошедшую неделю нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 90 млн грн — до 97,25 млрд.
«Вероятно, они ожидают решения НБУ по учетной ставке (скорее всего, ее поднимут) и, как следствие, вырастет доходность по госбондам. Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Это размещение вряд ли повлияет на котировки межбанка. Рынок будет ждать возмещения НДС экспортерам, что существенно снизит предложение иностранных валют и ослабит гривну», — объясняет Гойлов.
Курс украинских евробондов остается стабильным, а ВВП-варранты поднялись до уровня в 108,98% от номинальной стоимости. Зарубежные инвесторы сосредоточились на международных обязательствах Украины, где доходность заметно выше. Впервые с 2015 года наша страна проведет погашение государственных деривативов на сумму в 40,75 млн долларов США.
По прогнозам эксперта, на наступившей неделе доллар США к гривне укрепится до уровня 27,65. Единая европейская валюта, вероятно, подрастет к отметке 33,65.
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