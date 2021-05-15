Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin

Bitcoin рухнул в цене. К примеру, в среду цена за один Bitcoin опускалась до 30 тысяч долларов за монету, тогда как буквально недавно – 8 мая – Bitcoin стоил 59 тысяч долларов. Другие криптовалюты также рухнули в цене, в основном даже больше, чем Bitcoin.

Сложность оценки

Тем, кто вложился в криптовалюту, часто сложно понять, почему так происходит. А тем более точно определить для себя, нужно ли сбрасывать крипто-монеты или, напротив, использовать упавшую цену для новых покупок, ведь для криптовалют сложно построить фундаментальный анализ.

При оценке компаний инвесторы могут оценить выручку компании, ее прибыль, узнать баланс компании и то, сколько стоят ее активы.

На основании этих данных люди могут построить свое представление о том, являются ли их акции дорогими или дешевыми. Они могут определить тот уровень, при котором их актив является дешёвым и где точно не нужно продавать.

В криптовалютах, подобную оценку провести невозможно. Цена, равная 50 тысячам долларов за Bitcoin, по сути, ничем не отличается от цены равной 5 тысячам. Потому что у Bitcoin почти нет ни единого фактора, к которому можно было бы привязать его цену.

Единственным, что определяет цену на Bitcoin, является баланс спроса и предложения на него. И любая фундаментальная оценка Bitcoin может быть построена только через призму оценки спроса и предложения на криптовалюты.

А спрос и предложение во многом зависят от охвата и доступности криптовалют для инвесторов. Также зависят от настроения инвесторов, склонны ли они к покупкам или к продажам данного актива.

Причины падения

Поводом для падения криптовалют в текущий момент послужили две новости. Первая – это твит Илона Маска о том, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качестве оплаты. И заявление Илона о том, что Tesla, возможно, продаст или уже продала свои криптоактивы.

Вторая новость – 19 мая стало известно о том, что власти Китая запретили своим финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные транзакциями с криптовалютой и предостерегли их от участия в спекулятивной торговле.

Эти новости, естественно, сыграли на настроениях рынка, в пользу продаж.

Но настроение — это фактор переменный. Если бы все дело было только в нем, то вероятно, падение цены Bitcoin нужно было бы использовать для покупки подешевевшего актива. Ведь настроение меняется. Причем комментарии Илона как раз имели больше влияния на настроения рынка.

Однако новости из Китая носят уже более серьезный характер, поскольку фактический запрет криптовалют значительно сужает потенциальный спрос на них.

И тут речь идет уже о фундаментальных основаниях для падения цен на криптовалюты. А раз так, то текущее падение можно рассматривать не просто как коррекцию и откат вниз.

Текущее падение в таких реалиях имеет под собой фундаментальную почву и полностью обосновано. Я бы не рекомендовал людям пытаться бежать и покупать подешевевшие криптовалюты в надежде на то, что цена потом вернётся к своим максимумам.

Государства против «крипты»

Китай нанес очень серьезный удар по криптовалютам. Но также стоить вспомнить и то, что 30 апреля и Турция запретила использование криптовалют для покупки товаров и услуг. Об этом же подумывает и Индия.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла о том, что рынок Bitcoin нужно регулировать, чтобы он не стал инструментом по отмыванию денег и спекуляций.

Действия Китая оголяют проблему для криптовалют в виде отношения к ним государств. И скептическое, негативное, запретительное отношение со стороны государств к независимым криптовалютам становится уже трендом.

Государства все с большей силой начинают противодействовать развитию рынка криптовалют.

Они задумываются о том, как могут собрать налоги от полученной прибыли на рынке «крипты».

Государства хотят иметь контроль над этим рынком. И уже всерьез задумываются о создании своих криптовалют, которые потенциально создадут конкуренцию децентрализованным криптовалютам.

Все эти тенденции будут усложнять доступ инвесторов к рынку криптовалют, что, конечно же, скажется на доступности этого рынка для инвесторов.

При уменьшении возможностей доступа, при росте различных обременений, общий совокупный спрос будет подавляться, что будет играть против роста цен на децентрализованные криптовалюты.

Михаил Федоров, аналитик