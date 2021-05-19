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Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC и блокчейн

Австрийская почтовая служба выпустила первую в мире марку с поддержкой NFC и блокчейн

Технология распределенных реестров, более известная как блокчейн, может использоваться не только для криптовалютних операций, но и для отслеживания товаров и отправлений в логистике. Почтовые службы отдельных стран готовы взять эту технологию на вооружение. Австрийская почта решила начать с выпуска почтовой марки со встроенным чипом NFC.

Микросхема, которая содержит цифровой токен, расположилась на почтовой марке с изображением кита – животные, часто ассоциируется с крупными игроками криптовалютного рынка. Это уже не первая подобная пасхалка, поскольку Почта Австрии за прошедшие три года уже дважды выпускала марки подобной тематики.

На одной из них был изображен единорог, на другой – собака, которую ассоциируют с Dogecoin. Еще в 2017 году почтовая служба Австрии начала выпускать ваучеры в криптовалюте номиналом до 500 евро.

Новая марка с китом оценена в 9,90 евро, она будет выпущена тиражом в 100 тысяч экземпляров и войдет в оборот с 21 июня 2021 года. По словам представителей австрийского почтового ведомства, это первая в мире марка со встроенным чипом NFC.

Информацию с марки можно будет прочитать с помощью специального сканера. Применение блокчейн-технологии в этой сфере должно повысить скорость обработки корреспонденции и точность ее отслеживания.

По материалам Телеканал новин 24
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