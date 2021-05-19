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Немцы показали концепт «горячего» электромобиля Volkswagen ID X

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер поделился в сети первыми изображениями и характеристиками весьма интересного концепта Volkswagen ID X. Модель ориентирована на любителей «горячих» версий серийных моделей бренда, таких как Golf GTI и Golf R.

В качестве основы взяли серийный электрохэтчбек VW ID.3, но при этом использовали компоненты от модели VW ID.4 GTX. Так, полноприводный концепт получил пару электродвигателей на 329 л.с. (245 кВтч), как у ID.4 GTX (но мощность у концепта на 29 л.с. больше).

При этом инженеры компании добились уменьшения веса на 200 кг по сравнению с серийным VW ID.3, что с учетом дополнительной мощности позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды (для сравнения — у ID.4 GTX этот показатель равен 8,5 сек). В концепте VW ID X используется батарея на 77 кВтч, но запас хода не озвучивается (серийный ID.3 проезжает на такой батарее 550 км по циклу WLTP).

Внешние изменения Volkswagen ID X по сравнению с базовым VW ID.3 не слишком значительные, если не учитывать матово-серый цвет, ярко-зеленые акценты, кресла-ковши из алькантары и новые массивные диски с низкопрофильной резиной, однако концепт получил «фишку», которую наверняка оценят «уличные гонщики» — встроенный Drift mode.

По материалам ITC.ua
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