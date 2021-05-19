КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/ч

Заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил, что Киев начинает реализацию программы снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч с приоритетом территорий вблизи больниц и школ. Первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч уже установлен на ул. Лютеранской.
На соответствующем участке этой улицы расположен лицей, а дорожное движение здесь является одним из самых насыщенных в центре. Константин Усов подчеркнул, что соответствующие ограничения действуют, например, в Берлине и Брюсселе.
«Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах. Есть пример Осло, где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилось до 1 случая. И Киев как современный европейский город также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения», – отметил Константин Усов.
Напомним, что, по данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в столице в результате ДТП погибли 27 человек и 557 травмированы.
С 17 по 23 мая Киев приобщался к глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая посвящена ограничению скорости движения транспортных средств до 30 км/ч в пределах жилых и пешеходных зон в городах.
Отметим, что в конце марта киевские власти передумали повышать с 1 апреля разрешенную скорость движения с 50 до 80 км/ч на 17 улицах столицы из-за риска ДТП. Но уже на следующий день, учитывая общественный резонанс, движение со скоростью до 80 км/ч таки разрешили, но только на 7 улицах Киева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 3363 11
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергии5 ч. назад - 2585 7
Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)Вчера, 15:13 - 814 4
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 2365 3
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 567 2
Недвижимость подорожает еще на 5-7%Вчера, 20:00 - 3815
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 3363 11
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергии5 ч. назад - 2585 7
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 2365 3
Украинцам дважды пересчитают пенсии: кому и на сколько повысят выплаты6 ч. назад - 1687 1
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»5 ч. назад - 203 1
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 565 2
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 525
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 605
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 835