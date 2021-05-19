КГГА: Киев начинает программу по снижению скорости на дорогах до 30 км/ч

Заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил, что Киев начинает реализацию программы снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч с приоритетом территорий вблизи больниц и школ. Первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч уже установлен на ул. Лютеранской.

На соответствующем участке этой улицы расположен лицей, а дорожное движение здесь является одним из самых насыщенных в центре. Константин Усов подчеркнул, что соответствующие ограничения действуют, например, в Берлине и Брюсселе.

«Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах. Есть пример Осло, где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилось до 1 случая. И Киев как современный европейский город также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения», – отметил Константин Усов.

Напомним, что, по данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в столице в результате ДТП погибли 27 человек и 557 травмированы.

С 17 по 23 мая Киев приобщался к глобальной неделе безопасности дорожного движения, которая посвящена ограничению скорости движения транспортных средств до 30 км/ч в пределах жилых и пешеходных зон в городах.

Отметим, что в конце марта киевские власти передумали повышать с 1 апреля разрешенную скорость движения с 50 до 80 км/ч на 17 улицах столицы из-за риска ДТП. Но уже на следующий день, учитывая общественный резонанс, движение со скоростью до 80 км/ч таки разрешили, но только на 7 улицах Киева.