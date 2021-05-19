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Долги облгазов перед ОГТСУ до сих пор превышают 10 млрд грн

Долги облгазов перед ОГТСУ до сих пор превышают 10 млрд грн

В апреле 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) отобрали на собственные производственно-технологические расходы из сетей ОГТСУ 22 млн куб. м газа, что в 30 раз меньше показателей марта. Однако текущее состояние задолженности и начислений к уплате остается на отметке более 10 млрд грн.

Об этом сообщает «Оператор ГТС Украины».

Наращивание задолженности в апреле продемонстрировали:

  • Донецкоблгаз (+128 млн грн),
  • Тернопольгоргаз (+51 млн грн),
  • Кировоградгаз (+43 млн грн),
  • Херсонгаз (+29 млн грн),
  • Мелитопольгаз (+6 млн грн).

Самыми большими должниками остаются:

  • Киевоблгаз (1,15 млрд грн),
  • Донецкоблгаз (1 млрд грн),
  • Львовгаз (835 млн грн),
  • Харьковгаз (577 млн грн),
  • Тернопольгоркгаз (529 млн грн).

Семь облгазов из 43 в настоящее время не имеют задолженности перед ОГТСУ: Кременчуггаз, Лубныгаз, Кременецкое УПРГ, Газпостачсервис, Сирка, Спектргаз и Одесагаз, в частности, последний за отчетный период полностью погасил свой долг в 46 млн грн.

Как ранее сообщал Оператор ГТС Украины, задолженность обл-, горгазов негативно сказывается на работе госкомпании, в частности на финансовых показателях. Согласно задолженности облгазов в размере 10 млрд грн в І квартале 2021 года увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ была бы не 4,6 млрд грн, а почти вдвое больше — 8,6 млрд грн.

«19 мая Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг семнадцатью голосами поддержал законопроект № 3800, который предусматривает введение специальных распределительных счетов. Это дает нам надежду, что благодаря такому механизму в ближайшее время проблема наращивания долгов и значительных неоплачиваемых отборов газа из украинской ГТС будет решена раз и навсегда. Призываем в ближайшее время рассмотреть законопроект в сессионном зале парламента», — прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Отметим, что со своей стороны Оператор ГТС Украины полностью платит образованные участниками рынка положительные небалансы в ГТС.

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По материалам Finance.UA
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