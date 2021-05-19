Audi разработала суперсовременную зарядную станцию для электромобилей

В Германии разработали концепт новой скоростной зарядной станции Audi charging hub премиум-класса, сообщает Engadget.
По информации издания, в основе данной модели лежат литий-ионные батареи, извлеченные из подержанных электромобилей. В итоге производитель дает таким блокам вторую жизнь и отодвигает сроки их переработки.
По расчетам разработчиков, в одном таком хабе можно собрать батареи суммарной емкостью до 2,45 МВтч. Батареи имеют постоянное питание от подведенной линии электропередачи и солнечных панелей на крыше.
Таким образом, если на электрозаправочную станцию приезжает электромобиль, хаб выдаст мощность до 300 кВт на шесть зарядных слотов.
Заправки Audi charging hub построены по модульному принципу в виде готовых контейнеров, в итоге развернуть такую заправку в новом месте можно в кратчайшие сроки. В Audi собираются построить такой зарядный хаб в Германии уже во второй половине текущего года для тестовой эксплуатации.
В результате тестирования будут внесены изменения в конструкцию и принято решение по коммерческой реализации данного проекта.
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