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В Украине подскочили цены на сахар

В Украине подскочили цены на сахар

В апреле 2021 года цены на сахар в Украине повысились в рознице до 25,63 грн/кг против 24,38 грн/кг в марте.

Об этом свидетельствуют данные еженедельника “АГРО+Сахар”.

По информации экспертов, в феврале в рознице сахар продавался по 23,13 грн за килограмм.

Таким образом, по сравнению с апрелем 2020 года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за килограмм — в апреле 2020 года средняя цена на сахар в рознице составляла 15,14 грн/кг.

В январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 тонн, что примерно в 13 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

После этого Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало отмену до 1 октября пошлины на сахар в сумме 50% от таможенной стоимости для 120 тысяч тонн этого продукта, что должно смягчить ситуацию с дефицитом сахара на украинском рынке.

По материалам Дело
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