НБУ обязал банки пересмотреть реструктуризированные активы

Банки пересмотрят внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами.
Об этом сообщает регулятор.
«Банки должны осуществить пересмотр внутренних процессов управления реструктурированными активами и определение размера кредитного риска по ним в соответствии с положениями Закона № 1381-IX от 13 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.
Соответствующие требования предусмотрены постановлениями правления НБУ от 19 мая 2021 года № 41 и 42.
Введенные постановлением № 42 нормы предоставляют право банку:
В то же время постановлением № 41 усовершенствован механизм расчета стоимости ожидаемых денежных потоков с использованием рыночной ставки дисконта для определения варианта урегулирования проблемной задолженности.
Указанный механизм расчета соответствует актуальным международным практикам по управлению проблемными активами. Его введение ускорит достижение банками целевых показателей их стратегий по сокращению уровня и объема таких активов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля 2021 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте» № 1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021 года.
Законом предусмотрено:
Обо всех главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 2743 9
Кабмин готовит существенное подорожание электроэнергии2 ч. назад - 1380 8
Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)Вчера, 15:13 - 656 4
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 1798 2
Правила цифровой гигиены (инфографика)Вчера, 13:09 - 863 2
Ищу работу: назвали самых востребованных специалистовВчера, 11:08 - 6246
Аренда квартир: дешевеют многокомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 3937
Недвижимость подорожает еще на 5-7%Вчера, 20:00 - 3265
После отмены ПСО платежка за тепло подскочит на 1000-2000 грн в месяц, — экспертВчера, 15:56 - 2743 9
Mitsubishi выпустил последнюю партию PajeroВчера, 22:13 - 1798 2
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Около часа назад - 106 1
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужноВчера, 10:35 - 393
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 511
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 586
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 814