НБУ обязал банки пересмотреть реструктуризированные активы

Банки пересмотрят внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами.

Об этом сообщает регулятор.

«Банки должны осуществить пересмотр внутренних процессов управления реструктурированными активами и определение размера кредитного риска по ним в соответствии с положениями Закона № 1381-IX от 13 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.

Соответствующие требования предусмотрены постановлениями правления НБУ от 19 мая 2021 года № 41 и 42.

Введенные постановлением № 42 нормы предоставляют право банку:

не признавать дефолт должника по кредитам, по которым сформирован резерв на 50% и более процентов вследствие обязательной реструктуризации долга, осуществленной в соответствии с Законом Украины № 1381-ІХ;

не учитывать при определении приемлемости залога ограничения по обращению банком взыскания/реализации залога, установленные этим законом;

не применять во время учета стоимости залога по неработающим активам понижающие коэффициенты к стоимости залога, обращение взыскания/реализации которого им ограничено.

В то же время постановлением № 41 усовершенствован механизм расчета стоимости ожидаемых денежных потоков с использованием рыночной ставки дисконта для определения варианта урегулирования проблемной задолженности.

Указанный механизм расчета соответствует актуальным международным практикам по управлению проблемными активами. Его введение ускорит достижение банками целевых показателей их стратегий по сокращению уровня и объема таких активов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля 2021 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте» № 1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021 года.

Справка Finance.ua:

Законом предусмотрено:

с 23 апреля 2021 года проведение банками обязательной реструктуризации долга по потребительским кредитам, предоставленным в иностранной валюте, подпадающим под критерии, указанные в данном законе;

прекращение 23 сентября 2021 года действия Закона Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте»;

запрет на принудительное обращение взыскания на предмет ипотеки, которая является обеспечением выполнения обязательств, подлежащих реструктуризации, в течение сроков, определенных Законом Украины № 1381-ІХ.

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