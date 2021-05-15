НБУ создает регуляторную песочницу. Что это

На прошлой неделе НБУ, IFC и участники финрынка обсуждали будущее украинской регуляторной песочницы. Регуляторная песочница или Sandbox — это специальный правовой режим работы для финансовых компаний. В нем можно протестировать новый сервис или продукт в ограниченной среде, не рискуя ненароком нарушить какие-то финансовые законы.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Telegram-канале.

«Фактически это безопасная тестовая среда, в которой fintech-компании испытывают свои идеи, продукты на ограниченном круге пользователей, собирают фидбек и совершенствуют свой проект, или же отказываются от него. Sandbox — идеальное место, чтобы проверить жизнеспособность идеи, на практике понять, „полетит“ твоя инновация или нет», — сказано в сообщении.

Например. Вы стартап, который разрабатывает революционный продукт с использованием облачных технологий. Как узнать, будет ли он функционировать в реальной жизни? Прийти в Национальный банк и получить разрешение на тестирование в песочнице.

Первая в мире регуляторная песочница появилась относительно недавно. Это произошло в 2015 году в Великобритании. С тех пор она стала самым популярным форматом взаимодействия финансовых регуляторов с fintech-компаниями. Сегодня в мире работает до 20 песочниц.

НБУ планирует запустить регуляторную песочницу в тестовом режиме до начала 2022 года, а полноценный старт осуществить во втором полугодии 2022-го.

«Сегодня создан концепт платформы и идет активная работа по внесению изменений в законодательство, чтобы она имела право работать. Нормы о создании на базе НБУ песочницы включены в законопроект № 4364 о платежных услугах», — отмечает регулятор.

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Также соответствующие изменения внесены в законопроект № 5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях, которые создают возможность финкомпаниям, банкам, компаниям небанковского сектора и даже физическим лицам-предпринимателям подавать свои заявки в Регуляторную песочницу НБУ.

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