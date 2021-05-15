НБУ создает регуляторную песочницу. Что это

На прошлой неделе НБУ, IFC и участники финрынка обсуждали будущее украинской регуляторной песочницы. Регуляторная песочница или Sandbox — это специальный правовой режим работы для финансовых компаний. В нем можно протестировать новый сервис или продукт в ограниченной среде, не рискуя ненароком нарушить какие-то финансовые законы.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Telegram-канале.
«Фактически это безопасная тестовая среда, в которой fintech-компании испытывают свои идеи, продукты на ограниченном круге пользователей, собирают фидбек и совершенствуют свой проект, или же отказываются от него. Sandbox — идеальное место, чтобы проверить жизнеспособность идеи, на практике понять, „полетит“ твоя инновация или нет», — сказано в сообщении.
Например. Вы стартап, который разрабатывает революционный продукт с использованием облачных технологий. Как узнать, будет ли он функционировать в реальной жизни? Прийти в Национальный банк и получить разрешение на тестирование в песочнице.
Первая в мире регуляторная песочница появилась относительно недавно. Это произошло в 2015 году в Великобритании. С тех пор она стала самым популярным форматом взаимодействия финансовых регуляторов с fintech-компаниями. Сегодня в мире работает до 20 песочниц.
НБУ планирует запустить регуляторную песочницу в тестовом режиме до начала 2022 года, а полноценный старт осуществить во втором полугодии 2022-го.
«Сегодня создан концепт платформы и идет активная работа по внесению изменений в законодательство, чтобы она имела право работать. Нормы о создании на базе НБУ песочницы включены в законопроект № 4364 о платежных услугах», — отмечает регулятор.
Также соответствующие изменения внесены в законопроект № 5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях, которые создают возможность финкомпаниям, банкам, компаниям небанковского сектора и даже физическим лицам-предпринимателям подавать свои заявки в Регуляторную песочницу НБУ.
Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr, подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент рассказал, когда закончится эпоха бедностиВчера, 16:00 - 2188 19
Зеленский заявил, что "Укрзализныця" – банкрот и нужно искать частного инвестораВчера, 16:47 - 1903 8
Зеленский: минимальная зарплата до конца года вырастет до 6500 гривенВчера, 15:00 - 1049 8
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin7 ч. назад - 2291 6
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта14 ч. назад - 327 5
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели9 ч. назад - 3866
В «Приват24» появилась новая услуга6 ч. назад - 2566 1
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД8 ч. назад - 1872 1
Нацбанк снимет все ограничения на движение капиталаВчера, 19:00 - 858
Samsung представил новый смартфон (фото)Вчера, 22:02 - 759 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 293
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 509
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 679
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 499
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3865