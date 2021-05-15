0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 180 0

НБУ создает регуляторную песочницу. Что это

НБУ создает регуляторную песочницу. Что это

На прошлой неделе НБУ, IFC и участники финрынка обсуждали будущее украинской регуляторной песочницы. Регуляторная песочница или Sandbox — это специальный правовой режим работы для финансовых компаний. В нем можно протестировать новый сервис или продукт в ограниченной среде, не рискуя ненароком нарушить какие-то финансовые законы.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Telegram-канале.

«Фактически это безопасная тестовая среда, в которой fintech-компании испытывают свои идеи, продукты на ограниченном круге пользователей, собирают фидбек и совершенствуют свой проект, или же отказываются от него. Sandbox — идеальное место, чтобы проверить жизнеспособность идеи, на практике понять, „полетит“ твоя инновация или нет», — сказано в сообщении.

Например. Вы стартап, который разрабатывает революционный продукт с использованием облачных технологий. Как узнать, будет ли он функционировать в реальной жизни? Прийти в Национальный банк и получить разрешение на тестирование в песочнице.

Первая в мире регуляторная песочница появилась относительно недавно. Это произошло в 2015 году в Великобритании. С тех пор она стала самым популярным форматом взаимодействия финансовых регуляторов с fintech-компаниями. Сегодня в мире работает до 20 песочниц.

НБУ планирует запустить регуляторную песочницу в тестовом режиме до начала 2022 года, а полноценный старт осуществить во втором полугодии 2022-го.

«Сегодня создан концепт платформы и идет активная работа по внесению изменений в законодательство, чтобы она имела право работать. Нормы о создании на базе НБУ песочницы включены в законопроект № 4364 о платежных услугах», — отмечает регулятор.

Также соответствующие изменения внесены в законопроект № 5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях, которые создают возможность финкомпаниям, банкам, компаниям небанковского сектора и даже физическим лицам-предпринимателям подавать свои заявки в Регуляторную песочницу НБУ.

Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr, подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.