Дело Роттердам+ закрыли в четвертый раз

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в четвертый раз закрыл дело Роттердам+. Это решение обжалует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает пресс-слуба ведомства в пятницу, 21 мая.

«Решение нового старшего группы прокуроров Дениса Демкива о закрытии так называемого дела Роттердам+ 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. НАБУ обжалует решение о закрытии дела к и.о. руководителя САП», — говорится в сообщении.

Утверждается, что решение о закрытии дела было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения его материалов. В заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал. Он проигнорировал и мнение своего коллеги — прокурора САП.

«Судьбу дела Роттердам+ должен решить суд. Только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего в группе прокуроров дела Роттердам+ Виталия Пономаренко. Тот уже трижды закрывал это производство.

Тогда Венедиктова заявила об отсутствии рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП по делу Роттердам+.

Как известно, в декабре 2020 года АМКУ принял решение о закрытии расследования по формуле Роттердам+, которое длилось более чем 1,5 года. В результате ведомство пришло к выводу, что формула не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке. После этого из АМКУ была уволена глава профильного департамента Татьяна Кулешова, которая непосредственно занималась расследованием.

Справка Finance.ua:

Формула Роттердам+ была введена 3 марта 2017 года. Согласно постановлению НКРЭКУ , в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину.