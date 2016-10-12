Убытки и прибыли: результаты деятельности крупнейших энергокомпаний за последние 6 лет

С 20 мая Кабинет министров Украины больше не будет регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго и не будет продлевать возложение специальных обязанностей НАК «Нафтогаз Украины» по продаже природного газа производителям тепловой энергии по фиксированной цене. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местным властям, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно.
Аналитики «Слово и дело» проверили отчетность крупнейших энергетических компаний и показали на инфографике результаты их работы за последние шесть лет.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» за шесть лет показывала неплохие цифры прибыли, но в прошлом году компания стала убыточной. Если в 2015 году ее валовая прибыль составила 3,5 млрд грн, то уже в 2020 году убыток превысил 24,9 млрд грн. Если принимать во внимание чистый финансовый результат за прошлый год, то компания вышла в минус 27,5 млрд грн.
ЧАО «Укргидроэнерго» - крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине, которая включена в перечень 15 крупнейших предприятий государственного сектора экономики. Все финансовые показатели этой компании показывают только прибыльную деятельность, которая на протяжении последних пяти лет только растет. Валовая прибыль «Укргидроэнерго» с показателя в 2,3 млрд грн в 2015 году увеличилась до 8,3 млрд грн в 2020 году.
Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» обеспечивает около 55% потребностей Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%. Прибыльная в 2015-м компания зафиксировала убытки в 2020 году. Валовая прибыль «Энергоатома» в прошлом году составила 6,8 млрд грн. Однако финансовый результат от операционной деятельности был убыточным — минус 2,3 млрд грн, а финансовый результат до налогообложения составляет минус 5,7 млрд грн.
Публичное акционерное общество «Центрэнерго» является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли страны. Убыточной компания была в 2019 году, когда валовая прибыль составила минус 0,8 млрд грн. Хотя уже через год компания вышла в минимальную прибыль, чистый финансовый результат по итогам 2020 года был равен 0,1 млрд грн.
ГП «Региональные электрические сети» занимается распределением, транспортировкой и поставкой электроэнергии промышленным предприятиям тяжелой и добывающей промышленности, прежде всего угольной. По показателям чистого финансового результата предприятие было убыточным ежегодно с 2015-го по 2020-й.
Самые большие убытки в компании были в 2016 году — минус 0,6 млрд грн. Показатели валовой прибыли компании более утешительны, по результатам 2020 плюс 0,12 млрд грн.
Инфографика: «Слово и дело»
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