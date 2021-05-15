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Как будет происходить продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения

Как будет происходить продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения

В Координационном центре по оказанию правовой помощи предоставили консультацию по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Какие земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения:

  • сельскохозяйственные угодья: пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи;
  • несельскохозяйственные угодья: хозяйственные пути и прогоны, полезащитные лесные полосы и другие защитные насаждения, кроме отнесенных к землям лесохозяйственного назначения, земли под хозяйственными зданиями и дворами, земли под инфраструктурой оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, земли временной консервации и т. п.

Владелец может продать земельный участок сельскохозяйственного назначения:

  • гражданам Украины;
  • юридическим лицам Украины, созданным и зарегистрированным по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальная община;
  • территориальной общине;
  • государству.

Свой земельный участок можно будет продать с 1 июля 2021 года только физическим лицам, которые являются гражданами Украины. Максимальный размер участка – 100 га на человека.

А с 1 января 2024 года наряду с физическими лицами землю можно будет продать также юридическим лицам, созданным и зарегистрированным по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство.

При этом максимальный размер покупки может составлять 10 тыс. га.

На сегодняшний день в принятом законе прямо не регулируется вопрос процедуры купли-продажи земли. Но он содержит три существенных нововведения:

  • нотариальное заверение договора о купле-продаже с внесением данных о новом владельце в кадастр;
  • покупатель будет проверяться на предмет возможности приобретения им земли в определенных размерах;
  • покупка будет возможна только в безналичной форме. Для этого покупателю нужно открыть счет в банке.

Источники происхождения средств для покупки земли должны быть документально подтверждены.

Обо всех главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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