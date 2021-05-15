Как будет происходить продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения

В Координационном центре по оказанию правовой помощи предоставили консультацию по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Какие земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения:
Владелец может продать земельный участок сельскохозяйственного назначения:
Свой земельный участок можно будет продать с 1 июля 2021 года только физическим лицам, которые являются гражданами Украины. Максимальный размер участка – 100 га на человека.
А с 1 января 2024 года наряду с физическими лицами землю можно будет продать также юридическим лицам, созданным и зарегистрированным по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины, территориальные общины и государство.
При этом максимальный размер покупки может составлять 10 тыс. га.
На сегодняшний день в принятом законе прямо не регулируется вопрос процедуры купли-продажи земли. Но он содержит три существенных нововведения:
Источники происхождения средств для покупки земли должны быть документально подтверждены.
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