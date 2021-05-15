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В Китае мошенники продали вымышленную цифровую валюту на $31 млн

В Китае мошенники продали вымышленную цифровую валюту на $31 млн

В китайской провинции Аньхой полиция разоблачила масштабную пирамиду, связанную с цифровой валютой. В схеме были задействованы более двух тысяч человек, а размер суммы, фигурировавшей в деле, составил более 200 млн юаней (около 31,1 млн долларов).

Об этом пишет Синьхуа.

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Мошенническая схема работала с 2016 года. Одна инвестиционная платформа стимулировала граждан покупать цифровую валюту, которой на самом деле не существовало.

Мошенникам удалось собрать за счет покупки доверчивыми пользователями вымышленной криптовалюты более 200 млн юаней.

Полиция подозревает восьмерых человек.

По материалам Корреспондент.net
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