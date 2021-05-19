Возрастут ли тарифы после прекращения госрегулирования цен на газ — разъяснение эксперта

С 20 мая прекращают действовать специальные обязанности по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения. Правительство больше не будет регулировать цены теплокоммунэнерго и не будет обязывать «Нафтогаз» продавать газ для них по фиксированной цене.

Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, механизм возложения специальных обязанностей предусматривает, что компания, которая потребляет газ, в данном случае это теплокоммунэнерго, получала газ от «Нафтогаза» по цене, ниже рыночной. Это означает, что последняя цена на газ 6500 гривен, то есть производство гигакалории им обходилось в среднем в 1600—1700 гривен. Но на самом деле эта цена была не рыночной, и, чтобы предприятию работать не в убыток, они должны продавать гигакалорию по цене 2200−2300 гривен.

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«Поэтому тарифы обязательно повысятся минимум на треть. Но от этого будет расти стоимость газа, которая будет где-то в районе 10 тысяч гривен, и думаю, что может быть и больше — 12−14 тысяч за тысячу кубометров», — рассказал Корольчук.

Он добавил, что повышение цен позволит теплокоммунэнерго полностью рассчитываться за полученный газ.

«Сейчас, когда стоимость гигакалории составляет 1600 гривен, они собирают деньги с населения, но им этих денег не хватает, чтобы в полной мере по рыночной цене отдать средства поставщикам газа. Поэтому решение правительства означает, что цена будет рыночная, „Нафтогаз“ больше не будет поставлять газ по льготным ценам», — пояснил эксперт.

Так, теплокоммунэнерго получат возможность покупать у других поставщиков газа, но у всех теплокоммунэнерго есть долги, поэтому компания не может сменить поставщика. Все должны будут вернуться к «Нафтогазу». В общей сложности долги составляют 67 миллиардов гривен, из них 30 миллиардов — это разница в тарифах, когда теплокоммунэнерго продавали тепло дешевле для населения.

Так сформировалась разница между рыночной ценой и тарифами, и доплачивать должны были органы местной власти, потому что центральный бюджет отказался это делать. А из местной власти практически ни у кого нет такой возможности.

«Потянут эту разницу только Киев, Харьков и Одесса», — считает эксперт.

Он уточнил, что с 12 компаниями Киева и Харькова «Нафтогаз» подписал соглашение, поэтому у них стоимость гигакалорий будет ниже, что отразится на цене производства тепла и горячей воды.

«Им выставили цену в 8300 гривен, с транспортировкой получится около 11 тысяч гривен за тысячу кубометров. Для обычных теплокоммунэнерго цена будет выше», — сказал он.

По его мнению, именно поэтому рынок открывается и теплокоммунэнерго получают возможность покупать газ у других поставщиков, но проблема в том, что есть коллизия законодательства. Все должны все равно покупать у «Нафтогаза», поскольку все должники.

«Поэтому, я думаю, что ПСО (публичные специальные обязанности, возложенные на газоснабжающие кампании государством для урегулирования рынка газа — ред.) будет продлено, когда государство фактически установит регулируемую цену для теплокоммунэнерго. Это мы увидим, пожалуй, ближе к осени, потому что сейчас летний период. Осенью вопрос актуализируется, и, думаю, „Нафтогаз“ будет дальше поставлять всем компаниям газ по такой цене. Вопрос лишь в том, где же тогда рынок», — отметил Корольчук.

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