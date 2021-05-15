BNP обвинили в отмывании незаконно полученных активов

Французскому финансовому конгломерату BNP Paribas SA во Франции было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате коррупции и хищения по делу о незаконно полученных активах, связанных с Габоном.

Как сообщает Bloomberg, обвинения были предъявлены 11 мая в рамках расследования французского состояния семьи покойного президента Габона Омара Бонго.

BNP подозревается в невыполнении своих обязательств по комплексной проверке, поскольку он не сообщил властям о подозрительном банковском счете, который семья Бонго предположительно использовала для приобретения недвижимости во Франции за десятки миллионов евро.

Французские власти возбудили уголовное дело по нескольким делам, связанным с незаконно полученной прибылью, но до сих пор финансовые учреждения не попадали в поле зрения расследований. В рамках отдельного расследования, посвященного средствам, связанным с Экваториальной Гвинеей, французский финансовый конгломерат Societe Generale SA подвергся допросу, но избежал судебного разбирательства.

«Обвинения показывают, что без финансовых инженеров не бывает крупных операций по отмыванию денег и присвоению государственных средств», – сказал Уильям Бурдон, юрист Transparency International, истец в ходе расследования.

Омар Бонго был президентом Габона с 1967 по 2009 год. Ныне лидером западноафриканской нации является его сын, Али Бонго.