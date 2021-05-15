BNP обвинили в отмывании незаконно полученных активов

Французскому финансовому конгломерату BNP Paribas SA во Франции было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате коррупции и хищения по делу о незаконно полученных активах, связанных с Габоном.
Как сообщает Bloomberg, обвинения были предъявлены 11 мая в рамках расследования французского состояния семьи покойного президента Габона Омара Бонго.
BNP подозревается в невыполнении своих обязательств по комплексной проверке, поскольку он не сообщил властям о подозрительном банковском счете, который семья Бонго предположительно использовала для приобретения недвижимости во Франции за десятки миллионов евро.
Французские власти возбудили уголовное дело по нескольким делам, связанным с незаконно полученной прибылью, но до сих пор финансовые учреждения не попадали в поле зрения расследований. В рамках отдельного расследования, посвященного средствам, связанным с Экваториальной Гвинеей, французский финансовый конгломерат Societe Generale SA подвергся допросу, но избежал судебного разбирательства.
«Обвинения показывают, что без финансовых инженеров не бывает крупных операций по отмыванию денег и присвоению государственных средств», – сказал Уильям Бурдон, юрист Transparency International, истец в ходе расследования.
Омар Бонго был президентом Габона с 1967 по 2009 год. Ныне лидером западноафриканской нации является его сын, Али Бонго.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Михаил Федоров: кто и почему «завалил» Bitcoin9 ч. назад - 2567 6
BlaBlaCar запустила новые функции на основе искусственного интеллекта15 ч. назад - 349 5
Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривен5 ч. назад - 200 2
Минцифры хочет построить страну предпринимателей — Федоров4 ч. назад - 252 2
Гетманцев рассказал, где Украина будет брать деньги в случае провала переговоров с МВФПозавчера, 20:00 - 1037 2
В банках дали прогноз курса гривны к доллару на ближайшие недели10 ч. назад - 4796
В «Приват24» появилась новая услуга7 ч. назад - 2947 1
Зеленский подписал закон о «письмах счастья» за нарушения ПДД9 ч. назад - 1994 1
Нацбанк снимет все ограничения на движение капиталаВчера, 19:00 - 870
Samsung представил новый смартфон (фото)Вчера, 22:02 - 783 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхожденияПозавчера, 11:36 - 303
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 518
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 684
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 502
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3877